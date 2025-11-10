فيديو - مبادرة إنسانية رائعة: أولد ترافورد مأوى للمشردين

في لفتة مؤثرة تؤكد البعد الإنساني لكرة القدم
، أعلن نادي مانشستر يونايتد
عن فتح أبواب ملعبه التاريخي أولد ترافورد أمام المشردين في المدينة، لتوفير مأوى لهم خلال الأيام الباردة، ومنعهم من النوم في الشوارع.
وجاءت المبادرة بالتعاون مع جمعيات محلية تُعنى بمساعدة الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، وشارك فيها عدد من نجوم النادي السابقين، من بينهم ويس براون
وفيل جونز
ومايكل كاريك، الذين ساهموا في تجهيز القاعات وتوزيع الوجبات والبطانيات على المستفيدين، في مشهد
لاقى إعجابا واسعاً.
وأكد مسؤولو النادي أن هذه الخطوة ليست حدثا لمرة واحدة، بل ستكون جزءاً من برنامج اجتماعي موسّع لتعزيز التضامن والمسؤولية المجتمعية.
وأعادت مبادرة "الشياطين
الحُمر" التذكير بأن كرة القدم
ليست مجرد منافسة على الألقاب، بل وسيلة حقيقية لزرع الأمل وصون الكرامة الإنسانية.