فيديو - مبادرة إنسانية رائعة: أولد ترافورد مأوى للمشردين

Manchester United has made available to the homeless so they don't end up on the streets. 🥰



Former players from the club, such as Wes Brown, Phil Jones, and Michael Carrick, took part in the social action. ❤️



A magnificent initiative. 🫡

في لفتة مؤثرة تؤكد البعد الإنساني ، عن فتح أبواب ملعبه التاريخي أولد ترافورد أمام المشردين في المدينة، لتوفير مأوى لهم خلال الأيام الباردة، ومنعهم من النوم في الشوارع.وجاءت المبادرة بالتعاون مع جمعيات محلية تُعنى بمساعدة الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، وشارك فيها عدد من نجوم النادي السابقين، من بينهم ويس وفيل ومايكل كاريك، الذين ساهموا في تجهيز القاعات وتوزيع الوجبات والبطانيات على المستفيدين، في لاقى إعجابا واسعاً.وأكد مسؤولو النادي أن هذه الخطوة ليست حدثا لمرة واحدة، بل ستكون جزءاً من برنامج اجتماعي موسّع لتعزيز التضامن والمسؤولية المجتمعية.وأعادت مبادرة " الحُمر" التذكير بأن ليست مجرد منافسة على الألقاب، بل وسيلة حقيقية لزرع الأمل وصون الكرامة الإنسانية.