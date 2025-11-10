عاجل
الرئيس عون: على الجيش أن يفرض السيادة كاملة بحيث تتوقف الاعتداءات الاسرائيلية وتنسحب اسرائيل من النقاط التي تحتلها وهذا ما يجب أن يترافق مع مسار تفاوضي
الرئيس عون: على الجيش أن يفرض السيادة كاملة بحيث تتوقف الاعتداءات الاسرائيلية وتنسحب اسرائيل من النقاط التي تحتلها وهذا ما يجب أن يترافق مع مسار تفاوضي
الرئيس البلغاري: محادثاتنا مع الرئيس عون تعبر عن جهوزيتنا واستعدادنا للمساهمة في تعزيز شراكتنا وضمان الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط
الرئيس البلغاري: محادثاتنا مع الرئيس عون تعبر عن جهوزيتنا واستعدادنا للمساهمة في تعزيز شراكتنا وضمان الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
24 o
AlJadeedTv
البقاع
17 o
AlJadeedTv
الجنوب
23 o
AlJadeedTv
الشمال
22 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
19 o
AlJadeedTv
كسروان
24 o
AlJadeedTv
متن
24 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - مبادرة إنسانية رائعة: أولد ترافورد مأوى للمشردين

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - مبادرة إنسانية رائعة: أولد ترافورد مأوى للمشردين
A-
A+

كرة القدم

2025-11-10 | 00:41
فيديو - مبادرة إنسانية رائعة: أولد ترافورد مأوى للمشردين

في لفتة مؤثرة تؤكد البعد الإنساني لكرة القدم

في لفتة مؤثرة تؤكد البعد الإنساني لكرة القدم، أعلن نادي مانشستر يونايتد عن فتح أبواب ملعبه التاريخي أولد ترافورد أمام المشردين في المدينة، لتوفير مأوى لهم خلال الأيام الباردة، ومنعهم من النوم في الشوارع.
وجاءت المبادرة بالتعاون مع جمعيات محلية تُعنى بمساعدة الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، وشارك فيها عدد من نجوم النادي السابقين، من بينهم ويس براون وفيل جونز ومايكل كاريك، الذين ساهموا في تجهيز القاعات وتوزيع الوجبات والبطانيات على المستفيدين، في مشهد لاقى إعجابا واسعاً.
وأكد مسؤولو النادي أن هذه الخطوة ليست حدثا لمرة واحدة، بل ستكون جزءاً من برنامج اجتماعي موسّع لتعزيز التضامن والمسؤولية المجتمعية. 
وأعادت مبادرة "الشياطين الحُمر" التذكير بأن كرة القدم ليست مجرد منافسة على الألقاب، بل وسيلة حقيقية لزرع الأمل وصون الكرامة الإنسانية.



مقالات ذات صلة

دهس مشردة نائمة يهز بيروت!
2025-08-19

دهس مشردة نائمة يهز بيروت!

فيديو - مقصيّة رائعة تهز الشباك ولا تمنع هزيمة
2025-08-31

فيديو - مقصيّة رائعة تهز الشباك ولا تمنع هزيمة

فيديو - لفتة رائعة من ريال مايوركا نحو الولد الباكي
2025-08-21

فيديو - لفتة رائعة من ريال مايوركا نحو الولد الباكي

فيتور روكي يتألق في بالميراس مسجلاً أرقاماً رائعة
2025-11-08

فيتور روكي يتألق في بالميراس مسجلاً أرقاماً رائعة

فيديو - مبادرة إنسانية رائعة: أولد ترافورد مأوى للمشردين

رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

أولد ترافورد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ليونيل ميسي يتابع تدوين الأرقام القياسية
اللاعب الذي انتظر لوقت طويل في سيارة الاسعاف

اقرأ ايضا في كرة القدم

الرقم القياسي لأطول السلاسل في تاريخ أوروبا مهدد
00:57

الرقم القياسي لأطول السلاسل في تاريخ أوروبا مهدد

حصد لقب الدوري البلغاري 14 مرة على التوالي

00:57

الرقم القياسي لأطول السلاسل في تاريخ أوروبا مهدد

حصد لقب الدوري البلغاري 14 مرة على التوالي

فلوريان فيرتز .. صفقة خيالية تبحث عن أول بصمة في ليفربول
00:57

فلوريان فيرتز .. صفقة خيالية تبحث عن أول بصمة في ليفربول

بعد مرور 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز

00:57

فلوريان فيرتز .. صفقة خيالية تبحث عن أول بصمة في ليفربول

بعد مرور 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الكلاب خط الدفاع الأول عن نجوم الدوري الانجليزي
00:56

الكلاب خط الدفاع الأول عن نجوم الدوري الانجليزي

اقتنى كلب حراسة مُدرَّب لحماية عائلته أثناء غيابه في المباريات

00:56

الكلاب خط الدفاع الأول عن نجوم الدوري الانجليزي

اقتنى كلب حراسة مُدرَّب لحماية عائلته أثناء غيابه في المباريات

اخترنا لك
الرقم القياسي لأطول السلاسل في تاريخ أوروبا مهدد
00:57
فلوريان فيرتز .. صفقة خيالية تبحث عن أول بصمة في ليفربول
00:57
الكلاب خط الدفاع الأول عن نجوم الدوري الانجليزي
00:56
توقّف مباراة في إسبانيا لوفاة "مشجّع مهم"
00:47

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025