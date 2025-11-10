عاجل
الرئيس عون: على الجيش أن يفرض السيادة كاملة بحيث تتوقف الاعتداءات الاسرائيلية وتنسحب اسرائيل من النقاط التي تحتلها وهذا ما يجب أن يترافق مع مسار تفاوضي
الرئيس عون: على الجيش أن يفرض السيادة كاملة بحيث تتوقف الاعتداءات الاسرائيلية وتنسحب اسرائيل من النقاط التي تحتلها وهذا ما يجب أن يترافق مع مسار تفاوضي
الرئيس البلغاري: محادثاتنا مع الرئيس عون تعبر عن جهوزيتنا واستعدادنا للمساهمة في تعزيز شراكتنا وضمان الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط
الرئيس البلغاري: محادثاتنا مع الرئيس عون تعبر عن جهوزيتنا واستعدادنا للمساهمة في تعزيز شراكتنا وضمان الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط
ليونيل ميسي يتابع تدوين الأرقام القياسية

كرة القدم

2025-11-10 | 00:42
ليونيل ميسي يتابع تدوين الأرقام القياسية

بعد تسجيله هدفين وصناعته هدفا حاسما مع انتر ميامي في اخر مباراة

بعد تسجيله هدفين، وصناعته هدفا حاسما مع انتر ميامي، في الفوز (4-0) على ناشفيل، وقيادته الى نصف نهائي المنطقة الشرقية لمواجهة سينسيناتي في 22 الجاري، بات ليونيل ميسي أوّل لاعبٍ يبلغ 400 تمريرة حاسمة في مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخب.
ويُعَدّ الإنجاز غير مسبوق بحسب الاتحاد الدولي لتأريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS)، الذي أكّد أنّ حاجز الـ400 صناعة لم يُكسر من قبل في سجلات كرة القدم الاحترافية، قبل أن يبلغ ميسي هذا الرقم، ليعزّز صاحب الكرة الذهبية ثماني مرات حضوره على قمّة صانعي الأهداف في العصر الحديث.
ويستند تتويج ميسي بهذا اللقب الإحصائي إلى رصيدٍ تراكمي لصناعاته مع برشلونة وباريس سان جيرمان وانتر ميامي والمنتخب الأرجنتيني، ما يعكس مزيجا استثنائيا من الرؤية والتمرير الحاسم عبر أكثر من 20 عاما في القمة. 
وبينما قد تختلف منهجيات الأرشفة في العصور القديمة، تتقاطع جهات الإحصاء الحديثة على أن ميسي هو الأوّل الذي يبلغ "400 صناعة" على المستوى الاحترافي، ليضيف محطةً جديدة إلى إرثه الذي يجمع التهديف بصناعة الأهداف على حدّ سواء.



فيديو - ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية
2025-10-11

فيديو - ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية

صلاح ملك الأرقام القياسية في البريميرليغ
2025-11-03

صلاح ملك الأرقام القياسية في البريميرليغ

ممفيس ديباي يحطم الأرقام القياسية الهولندية
2025-09-08

ممفيس ديباي يحطم الأرقام القياسية الهولندية

فنان شهير ينفي صلة القربى بـ ليونيل ميسي بعد تداول شائعات
2025-09-26

فنان شهير ينفي صلة القربى بـ ليونيل ميسي بعد تداول شائعات

ليونيل ميسي يتابع تدوين الأرقام القياسية

رياضة

كرة القدم

انتر ميامي

ناشفيل

سينسيناتي

ليونيل ميسي

