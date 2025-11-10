ليونيل ميسي يتابع تدوين الأرقام القياسية

بعد تسجيله هدفين وصناعته هدفا حاسما مع انتر في اخر مباراة

بعد تسجيله هدفين، وصناعته هدفا حاسما مع انتر ، في الفوز (4-0) على ناشفيل، وقيادته الى نصف نهائي لمواجهة سينسيناتي في 22 الجاري، بات أوّل لاعبٍ يبلغ 400 تمريرة حاسمة في مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخب.

ويُعَدّ الإنجاز غير مسبوق بحسب لتأريخ وإحصاءات (IFFHS)، الذي أكّد أنّ حاجز الـ400 صناعة لم يُكسر من قبل في سجلات كرة القدم الاحترافية، قبل أن يبلغ ميسي هذا الرقم، ليعزّز صاحب ثماني مرات حضوره على قمّة صانعي الأهداف في العصر الحديث.

ويستند تتويج ميسي بهذا اللقب الإحصائي إلى رصيدٍ تراكمي لصناعاته مع وباريس وانتر ميامي والمنتخب الأرجنتيني، ما يعكس مزيجا استثنائيا من الرؤية والتمرير الحاسم عبر أكثر من 20 عاما في القمة.

وبينما قد تختلف منهجيات الأرشفة في العصور القديمة، تتقاطع جهات الإحصاء الحديثة على أن ميسي هو الأوّل الذي يبلغ "400 صناعة" على المستوى الاحترافي، ليضيف محطةً إلى إرثه الذي يجمع التهديف بصناعة الأهداف على حدّ سواء.







