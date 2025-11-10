اللاعب الذي انتظر لوقت طويل في سيارة الاسعاف

شهد ملعب ستليوس كيرياكيدس في حادثة غير مألوفة خلال مباراة أولمبياكوس ضد أكريتاس كلوروكاس، حين تعرض اللاعب ماريو لإصابة خطيرة في الدقيقة 14.

ما جعل الحادثة استثنائية هو تقيّد اللوائح المحلية بضرورة وجود سيارة إسعاف ثانية في الملعب لاستمرار المباراة.

ونتيجة لذلك، علق اللاعب داخل سيارة الإسعاف لفترة طويلة قبل نقله إلى المستشفى، في أثار استهجان الجماهير والمعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي.

تأخرت انطلاقة الشوط الثاني حتى عودة سيارة الإسعاف، فيما ظهر اللاعب وهو يتألم بوضوح، وسط استياء من التنظيم الطبي في المباريات القبرصية.

وتعتبر هذه الواقعة جزءا من سلسلة مشاكل تنظيمية شهدتها الملاعب في البلاد مؤخرا، إذ سبق أن أُرجأت مباراة أخرى بسبب غياب الطبيب، مما أثار جدلا واسعا حول اللاعبين والتطبيق الفعلي للوائح.







