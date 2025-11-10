فيديو - برشلونة يحسم كلاسيكو الأساطير

فاز أساطير برشلونة
على أساطير ريال مدريد
(2-0) في كلاسيكو إسباني أقيم في السلفادور جمع بين لاعبين سابقين من كلا الفريقين في عرضٍ أمتع آلاف المشجعين المحليين.
في المباراة التي أقيمت أول أمس السبت على ملعب خورخي
"ماخيكو" غونزاليس، وقع الأرجنتيني خافيير
سافيولا على هدفي نجوم البرسا القدامى.
وشهد اللقاء، الذي تميز بمشاركة "ماخيكو" غونزاليس أبرز شخصية كروية في البلاد عبر التاريخ، الوقوف دقيقة صمت
حداداً على لاعب كرة القدم
السلفادوري السابق خايمي "شيلونا" رودريغيز
، لاعب كأس العالم
الذي توفى في أيلول - سبتمبر الماضي.