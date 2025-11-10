بيب غوارديولا يبلغ الألف مباراة

بمباراته رقم 1,000 في مسيرته التدريبية بأفضل طريقة ممكنة

بمباراته رقم 1,000 في مسيرته التدريبية بأفضل طريقة ممكنة، بعدما قاد إلى فوزٍ كبير (3-0) على في ، ليرتقي الفريق إلى الوصافة بفارق أربع نقاط عن المتصدر، فيما تجمّد رصيد ليفربول عند 18 نقطة.

ويمثّل الانتصار محطةً رمزية في مسيرة غوارديولا، إذ صعد بعده رصيده إلى 716 فوزا في 1,000 مباراة كمدرب بين وبايرن ومانشستر سيتي، وهو رقم يعبّر عن معدل انتصار استثنائي في الحديثة.

وبعد صافرة النهاية وصف المدرب الإسباني الفوز بـ"الهدية المدهشة" في يومٍ خاص، وقد عزّز هذا الإنجاز إرث غوارديولا المزيّن بـ40 لقبا كبيرا حتى الآن، بمعدّل يقارب لقبًا كل 25 مباراة.

كما يحتفظ المدرب بسلسلة من العلامات الفارقة، فهو أول من حقق الثلاثية القارية مع ناديين في كرة الرجال (برشلونة 2009 ومانشستر سيتي 2023)، وأول من جمع بين الثلاثية القارية والثلاثية المحلية في ، وأول من بلغ حاجز 100 نقطة في موسمٍ واحد من البريميرليغ (2017-2018)، وأول من تُوِّج بأربع بطولات إنجليزي متتالية (2019-2024).

بهذه الأرقام، يواصل غوارديولا تثبيت مكانته بين العظماء، فيما يبعث سيتي رسالة تنافسية صريحة مع اقتراب المراحل الهامة في الموسم.







