الرقم القياسي لأطول السلاسل في تاريخ أوروبا مهدد

حصد لقب الدوري البلغاري 14 مرة على التوالي

خلال السنوات السابقة، واصل لودوغوريتس كتابة التاريخ، بعد أن حصد لقب الدوري البلغاري 14 مرة على التوالي، ليصبح النادي صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية في البطولات المحلية على مستوى ، ويشارك في الرقم القياسي لأطول السلاسل في تاريخ .

هذا الإنجاز، عكس هيمنة لودوغوريتس اللافتة على البلغارية خلال أكثر من عقد من الزمان، حيث أصبحت المنافسة المحلية مرتبطة بشكل وثيق النادي وجماهيريته الكبيرة.

ومع ذلك، يواجه الفريق هذا الموسم تحدياً غير مسبوق، خصوصاً بعد الهزيمة أمام كاردجالي، حيث بات متأخراً برصيد 11 نقطة عن المتصدر ليفسكي صوفيا، ما يضع سلسلة الانتصارات المتتالية في خطر.

وتثير هذه التطورات تساؤلات حول قدرة النادي على الاستمرار في السيطرة على الدوري، بينما يتابع المحللون والمشجعون عن كثب كل مباراة لمعرفة ما إذا كانت هذه السلسلة الأسطورية ستتوقف أم ستستمر، وسط توقعات بموسم صعب مليء بالمفاجآت.











