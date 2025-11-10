عاجل
الرئيس عون: على الجيش أن يفرض السيادة كاملة بحيث تتوقف الاعتداءات الاسرائيلية وتنسحب اسرائيل من النقاط التي تحتلها وهذا ما يجب أن يترافق مع مسار تفاوضي
الرئيس البلغاري: محادثاتنا مع الرئيس عون تعبر عن جهوزيتنا واستعدادنا للمساهمة في تعزيز شراكتنا وضمان الإستقرار في منطقة الشرق الأوسط
الرقم القياسي لأطول السلاسل في تاريخ أوروبا مهدد

A-
A+

كرة القدم

2025-11-10 | 00:57
حصد لقب الدوري البلغاري 14 مرة على التوالي

خلال السنوات السابقة، واصل لودوغوريتس كتابة التاريخ، بعد أن حصد لقب الدوري البلغاري 14 مرة على التوالي، ليصبح النادي صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية في البطولات المحلية على مستوى العالم، ويشارك في الرقم القياسي لأطول السلاسل في تاريخ أوروبا.
هذا الإنجاز، عكس هيمنة لودوغوريتس اللافتة على كرة القدم البلغارية خلال أكثر من عقد من الزمان، حيث أصبحت المنافسة المحلية مرتبطة بشكل وثيق باسم النادي وجماهيريته الكبيرة.
ومع ذلك، يواجه الفريق هذا الموسم تحدياً غير مسبوق، خصوصاً بعد الهزيمة الأخيرة أمام أردا كاردجالي، حيث بات متأخراً برصيد 11 نقطة عن المتصدر ليفسكي صوفيا، ما يضع سلسلة الانتصارات المتتالية في خطر. 
وتثير هذه التطورات تساؤلات حول قدرة النادي على الاستمرار في السيطرة على الدوري، بينما يتابع المحللون والمشجعون عن كثب كل مباراة لمعرفة ما إذا كانت هذه السلسلة الأسطورية ستتوقف أم ستستمر، وسط توقعات بموسم صعب مليء بالمفاجآت.





رياضة

كرة القدم

لودوغوريتس

الدوري البلغاري

