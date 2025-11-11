مقاتل برازيلي مقتول في سجن في ولاية فلوريدا

عُثر عليه ميتاً داخل سجن في الأميركية

أعلنت وسائل إعلام برازيلية مقتل غودوفريدو ، المقاتل السابق لدى منظمة (UFC)، حيث عُثر عليه ميتاً داخل سجن في الأميركية، حيث كان موقوفا منذ - يوليو الماضي، على خلفية ادانته بالعنف المنزلي، ومحاولة خنق زوجته سيمارا ميلو ومنعها من الاتصال بالشرطة.

ولم تعلن السلطات الأميركية بعد، عن سبب وفاة المقاتل البرازيلي المعروف في عالم الفنون القتالية " "، فيما أُبلغت عائلته بالحادثة.

واشتهر المقاتل البالغ 38 عاما بمشاركته في (The Ultimate Fighter Brazil) وهو خاض 12 نزالا في فئة وزن الريشة ضمن بطولات (UFC).







