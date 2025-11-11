الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
مقاتل برازيلي مقتول في سجن في ولاية فلوريدا

مقاتل برازيلي مقتول في سجن في ولاية فلوريدا
كرة القدم

2025-11-11 | 00:39
مقاتل برازيلي مقتول في سجن في ولاية فلوريدا

عُثر عليه ميتاً داخل سجن في ولاية فلوريدا الأميركية

أعلنت وسائل إعلام برازيلية مقتل غودوفريدو كاسترو، المقاتل السابق لدى منظمة (UFC)، حيث عُثر عليه ميتاً داخل سجن في ولاية فلوريدا الأميركية، حيث كان موقوفا منذ تموز - يوليو الماضي، على خلفية ادانته بالعنف المنزلي، ومحاولة خنق زوجته سيمارا ميلو ومنعها من الاتصال بالشرطة.
ولم تعلن السلطات الأميركية بعد، عن سبب وفاة المقاتل البرازيلي المعروف في عالم الفنون القتالية باسم "بيبي"، فيما أُبلغت عائلته بالحادثة.
واشتهر المقاتل البالغ 38 عاما بمشاركته في (The Ultimate Fighter Brazil) وهو خاض 12 نزالا في فئة وزن الريشة ضمن بطولات (UFC).



مقالات ذات صلة

توقيف قاتل الناشط الأميركي المحافظ تشارلي كيرك في ولاية يوتا
2025-09-12

توقيف قاتل الناشط الأميركي المحافظ تشارلي كيرك في ولاية يوتا

بقرة تقتل لاعباً برازيلياً شاباً
2025-10-24

بقرة تقتل لاعباً برازيلياً شاباً

وفاة لاعب برازيلي ناشئ في حادث مأساوي
2025-11-05

وفاة لاعب برازيلي ناشئ في حادث مأساوي

فيديو - نزال برازيلي شرس ينتهي بالضربة القاضية
2025-09-14

فيديو - نزال برازيلي شرس ينتهي بالضربة القاضية

مقاتل برازيلي مقتول في سجن في ولاية فلوريدا

رياضة

كرة القدم

غودوفريدو كاسترو

UFC

مقتل لاعب على يد شقيقه: حادثةٌ مأساوية تهزّ البرازيل
الرقم القياسي لأطول السلاسل في تاريخ أوروبا مهدد

الوجه الإنساني المذهل لويلفريد زاها
00:48

الوجه الإنساني المذهل لويلفريد زاها

التبرّع بنسبة 10% من راتبه شهريا لصالح مبادرات إنسانية

00:48

الوجه الإنساني المذهل لويلفريد زاها

التبرّع بنسبة 10% من راتبه شهريا لصالح مبادرات إنسانية

فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق
00:47

فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق

خضع اللاعب لعمليةٍ جراحية طارئة لاستئصال الطحال

00:47

فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق

خضع اللاعب لعمليةٍ جراحية طارئة لاستئصال الطحال

فيديو - خلافٌ منزليٌّ يورّط نغمالو مع الشرطة
00:46

فيديو - خلافٌ منزليٌّ يورّط نغمالو مع الشرطة

بعد مواجهةٍ مع شريكته على خلفيّة مزاعم خيانة

00:46

فيديو - خلافٌ منزليٌّ يورّط نغمالو مع الشرطة

بعد مواجهةٍ مع شريكته على خلفيّة مزاعم خيانة

الوجه الإنساني المذهل لويلفريد زاها
00:48
فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق
00:47
فيديو - خلافٌ منزليٌّ يورّط نغمالو مع الشرطة
00:46
فيديو - مقصّيّة فيتور روكي المُبهِرة
00:44

