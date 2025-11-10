فلوريان فيرتز .. صفقة خيالية تبحث عن أول بصمة في ليفربول

بعد مرور 11 مباراة في ، ما زال النجم الألماني فيرتز ينتظر تسجيل أول هدف أو صناعة أي تمريرة حاسمة بقميص .

اللاعب الذي انضم من باير ليفركوزن مقابل مبلغ ضخم تجاوز 100 مليون ، لم ينجح حتى الآن في تبرير التوقعات العالية التي رافقت قدومه إلى ملعب "أنفيلد".

المدرب آرني واصل الدفاع عن لاعبه الشاب، مشيرًا إلى أن اندماجه في منظومة اللعب الجديدة يحتاج إلى وقت، خصوصا بعد انتقاله من الدوري الألماني إلى الإيقاع السريع والمنافسة البدنية القوية في إنجلترا.

ومع ذلك، فإن النتائج، وأخرها السقوط أمس (0-3) أمام ، والضغوط الجماهيرية والإعلامية بدأت تتزايد مع كل مباراة تمر دون أن يترك اللاعب أي أثر هجومي فعّال.

ويرى بعض المحللين أن فيرتز قد يحتاج إلى تغيير مركزه أو منحه حرية أكبر خلف المهاجمين لاستعادة المعتاد.

وبينما ينتظر الريدز لحظة الانفجار المنتظرة، تطرح هذه البداية المتواضعة أسئلة حول قدرة أغلى صفقات ليفربول في السنوات على التأقلم سريعاً مع ضغوط الدوري الأقوى في .







