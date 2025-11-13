حارس شاب يبكي فرحاً في ظهوره الأول الناجح

في مشهد
مؤثر، انفجر الشاب ماسيمو
بيسّينا (17 عاما) بالبكاء بعد نهاية مباراة فريقه بولونيا
أمام نابولي
، بعدما قدّم أداءً بطوليا في أول ظهورٍ له في الدوري الإيطالي
.
دخل بيسّينا المباراة بشكلٍ مفاجئ في الدقيقة الثامنة بعد إصابة الحارس الأساسي لوكاس سكوروبسكي، ليتحمّل مسؤولية كبيرة أمام أحد أقوى هجوم في إيطاليا
.
ومع ذلك، أظهر الحارس الصغير ثباتا مذهلًا وتصديات حاسمة، ساهمت في خروجه بشباكٍ نظيفة في مباراته الأولى، وفوز فريقه (2-0).
عقب صافرة النهاية، لم يتمالك بيسّينا دموعه، وسط تصفيق زملائه والجهاز الفني الذين احتضنوه تقديرا لروحه وشجاعته، وأشاد مدرب
بولونيا فينتشنزو ايتاليانو به قائلاً "لقد تصرّف كأنه لعب مئة مباراة من قبل، نحن فخورون به".