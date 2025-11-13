الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

حارس شاب يبكي فرحاً في ظهوره الأول الناجح

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حارس شاب يبكي فرحاً في ظهوره الأول الناجح
A-
A+

كرة القدم

2025-11-13 | 00:22
حارس شاب يبكي فرحاً في ظهوره الأول الناجح

انفجر الشاب بالبكاء بعد نهاية المباراة

في مشهد مؤثر، انفجر الشاب ماسيمو بيسّينا (17 عاما) بالبكاء بعد نهاية مباراة فريقه بولونيا أمام نابولي، بعدما قدّم أداءً بطوليا في أول ظهورٍ له في الدوري الإيطالي.
دخل بيسّينا المباراة بشكلٍ مفاجئ في الدقيقة الثامنة بعد إصابة الحارس الأساسي لوكاس سكوروبسكي، ليتحمّل مسؤولية كبيرة أمام أحد أقوى هجوم في إيطاليا
ومع ذلك، أظهر الحارس الصغير ثباتا مذهلًا وتصديات حاسمة، ساهمت في خروجه بشباكٍ نظيفة في مباراته الأولى، وفوز فريقه (2-0).
عقب صافرة النهاية، لم يتمالك بيسّينا دموعه، وسط تصفيق زملائه والجهاز الفني الذين احتضنوه تقديرا لروحه وشجاعته، وأشاد مدرب بولونيا فينتشنزو ايتاليانو به قائلاً "لقد تصرّف كأنه لعب مئة مباراة من قبل، نحن فخورون به".



مقالات ذات صلة

مأساة حارس مرمى سنغالي شاب
2025-10-20

مأساة حارس مرمى سنغالي شاب

أحلام توجه رسالة مؤثرة لـ أنغام بعد حفلها الناجح في لندن
2025-09-27

أحلام توجه رسالة مؤثرة لـ أنغام بعد حفلها الناجح في لندن

ترامب: الشرع رئيس قوي وأنا متأكد من قيامه بعمل ناجح
2025-11-10

ترامب: الشرع رئيس قوي وأنا متأكد من قيامه بعمل ناجح

الثورة تصل كرة القدم: ChatGPT مدرب مساعد ناجح
2025-11-01

الثورة تصل كرة القدم: ChatGPT مدرب مساعد ناجح

حارس شاب يبكي فرحاً في ظهوره الأول الناجح

رياضة

كرة القدم

ماسيمو بيسّينا

بولونيا

نابولي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
محظوران من حضور المباريات ثلاث سنوات بعد تنكّرهما كحُرّاس
المدرب الذي تمت إقالته 3 مرات في 14 شهراً!

اقرأ ايضا في كرة القدم

موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا
00:41

موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا

أصغر لاعب يدوّن مشاركته في تاريخ دوري الدرجة الثانية الألماني

00:41

موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا

أصغر لاعب يدوّن مشاركته في تاريخ دوري الدرجة الثانية الألماني

صعود ثون المدوّي يهزّ سويسرا
00:35

صعود ثون المدوّي يهزّ سويسرا

حقّق انتصاره السادس تواليا في سلسلة مذهلة

00:35

صعود ثون المدوّي يهزّ سويسرا

حقّق انتصاره السادس تواليا في سلسلة مذهلة

مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!
00:34

مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الإفريقية

00:34

مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الإفريقية

اخترنا لك
موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا
00:41
صعود ثون المدوّي يهزّ سويسرا
00:35
مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!
00:34
مالك سندرلاند الشاب .. ملياردير أعاد للنادي بريقه
00:33

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025