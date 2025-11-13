حارس شاب يبكي فرحاً في ظهوره الأول الناجح

انفجر الشاب بالبكاء بعد نهاية المباراة

في مؤثر، انفجر الشاب بيسّينا (17 عاما) بالبكاء بعد نهاية مباراة فريقه أمام ، بعدما قدّم أداءً بطوليا في أول ظهورٍ له في .

دخل بيسّينا المباراة بشكلٍ مفاجئ في الدقيقة الثامنة بعد إصابة الحارس الأساسي لوكاس سكوروبسكي، ليتحمّل مسؤولية كبيرة أمام أحد أقوى هجوم في .

ومع ذلك، أظهر الحارس الصغير ثباتا مذهلًا وتصديات حاسمة، ساهمت في خروجه بشباكٍ نظيفة في مباراته الأولى، وفوز فريقه (2-0).

عقب صافرة النهاية، لم يتمالك بيسّينا دموعه، وسط تصفيق زملائه والجهاز الفني الذين احتضنوه تقديرا لروحه وشجاعته، وأشاد بولونيا فينتشنزو ايتاليانو به قائلاً "لقد تصرّف كأنه لعب مئة مباراة من قبل، نحن فخورون به".







