الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

المدرب الذي تمت إقالته 3 مرات في 14 شهراً!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
المدرب الذي تمت إقالته 3 مرات في 14 شهراً!
A-
A+

كرة القدم

2025-11-13 | 00:21
المدرب الذي تمت إقالته 3 مرات في 14 شهراً!

يعيش مرحلة صعبة في مسيرته التدريبية

يبدو أن الكرواتي إيفان يوريتش يعيش مرحلة صعبة في مسيرته التدريبية، بعدما تحوّل اسمه إلى عنوانٍ متكررٍ في أخبار الإقالات داخل الأندية الأوروبية خلال العام الأخير.
ففي أقل من 14 شهرا، تولّى يوريتش قيادة ثلاثة أندية في ثلاث بطولات مختلفة، قبل أن يرحل عن كلٍّ منها في ظروف متقاربة:
روما الإيطالي: تعاقد معه النادي في أيلول - سبتمبر 2024 على أمل إعادة التوازن للفريق، لكن النتائج المخيبة عجلت بإقالته في تشرين الثاني - نوفمبر من العام نفسه.
ساوثهامبتون الإنكليزي: تسلّم المهمة في كانون الأول - ديسمبر 2024، قبل أن يستقيل بنفسه في نيسان - أبريل 2025 بعد سلسلة خلافات مع الإدارة.
أتلانتا الإيطالي: آخر محطاته، حيث تم تعيينه في حزيران - يونيو 2025، لكن النتائج السلبية وغياب الانسجام مع اللاعبين أدّت إلى إقالته في تشرين الثاني - نوفمبر الجاري.
يوريتش، الذي اشتهر سابقا بأسلوبه القتالي مع هيلاس فيرونا، يواجه الآن تحديا حقيقيا لإعادة بناء سمعته، بعدما أصبح اسمه مرتبطا بالاستقالات السريعة والتجارب القصيرة.



مقالات ذات صلة

كاردي بي تثير الجدل باعترافها: لم أغسل شعري منذ 3 أشهر!
2025-11-02

كاردي بي تثير الجدل باعترافها: لم أغسل شعري منذ 3 أشهر!

لقطة جديدة توثق زواج الفنانة الكويتية مرام البلوشي للمرة الثانية بعد اشهر على طلاقها
2025-09-02

لقطة جديدة توثق زواج الفنانة الكويتية مرام البلوشي للمرة الثانية بعد اشهر على طلاقها

مدرب ريال مدريد يتبنى موقف مدرب مايوركا ضد الحكم
2025-08-18

مدرب ريال مدريد يتبنى موقف مدرب مايوركا ضد الحكم

انتحار المدرب الإنجليزي الشهير
2025-09-30

انتحار المدرب الإنجليزي الشهير

المدرب الذي تمت إقالته 3 مرات في 14 شهراً!

رياضة

كرة القدم

إيفان يوريتش

روما

ساوثهامبتون

أتلانتا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حارس شاب يبكي فرحاً في ظهوره الأول الناجح
مبادرة لافتة من إسبانيول: اللاعبون الى الملعب برفقة كلاب للتبنّي

اقرأ ايضا في كرة القدم

موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا
00:41

موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا

أصغر لاعب يدوّن مشاركته في تاريخ دوري الدرجة الثانية الألماني

00:41

موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا

أصغر لاعب يدوّن مشاركته في تاريخ دوري الدرجة الثانية الألماني

صعود ثون المدوّي يهزّ سويسرا
00:35

صعود ثون المدوّي يهزّ سويسرا

حقّق انتصاره السادس تواليا في سلسلة مذهلة

00:35

صعود ثون المدوّي يهزّ سويسرا

حقّق انتصاره السادس تواليا في سلسلة مذهلة

مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!
00:34

مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الإفريقية

00:34

مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الإفريقية

اخترنا لك
موهبة ألمانية تطرق أبواب كبار أوروبا
00:41
صعود ثون المدوّي يهزّ سويسرا
00:35
مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!
00:34
مالك سندرلاند الشاب .. ملياردير أعاد للنادي بريقه
00:33

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025