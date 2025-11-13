المدرب الذي تمت إقالته 3 مرات في 14 شهراً!

يعيش مرحلة صعبة في مسيرته التدريبية

يبدو أن الكرواتي إيفان يوريتش يعيش مرحلة صعبة في مسيرته التدريبية، بعدما تحوّل اسمه إلى عنوانٍ متكررٍ في الإقالات داخل الأندية الأوروبية خلال العام الأخير.

ففي أقل من 14 شهرا، تولّى يوريتش قيادة ثلاثة أندية في ثلاث بطولات مختلفة، قبل أن يرحل عن كلٍّ منها في ظروف متقاربة:

روما : تعاقد معه النادي في أيلول - سبتمبر 2024 إعادة التوازن للفريق، لكن النتائج المخيبة عجلت بإقالته في تشرين الثاني - نوفمبر من العام نفسه.

ساوثهامبتون الإنكليزي: تسلّم المهمة في الأول - ديسمبر 2024، قبل أن يستقيل بنفسه في - أبريل 2025 بعد سلسلة خلافات مع الإدارة.

أتلانتا الإيطالي: آخر محطاته، حيث تم تعيينه في حزيران - يونيو 2025، لكن النتائج السلبية وغياب الانسجام مع اللاعبين أدّت إلى إقالته في تشرين الثاني - نوفمبر الجاري.

يوريتش، الذي اشتهر سابقا بأسلوبه القتالي مع هيلاس فيرونا، يواجه الآن تحديا حقيقيا لإعادة بناء سمعته، بعدما أصبح اسمه مرتبطا بالاستقالات السريعة والتجارب القصيرة.







