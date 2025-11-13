محظوران من حضور المباريات ثلاث سنوات بعد تنكّرهما كحُرّاس

حظر على شقيقين من مشجعي بورتسموث لمدة ثلاث سنوات

أصدرت السلطات في هامبشاير، ، حظرا على شقيقين من مشجعي بورتسموث لمدة ثلاث سنوات بعد محاولتهما دخول دون تذاكر في مباراة ضد بورتسموث بالدوري الإنجليزي (تشامبيونشيب)، التي أقيمت في 14 أيلول - سبتمبر 2025 وبيعت كل تذاكرها مسبقا.

كشفت الشرطة أن الأخوين، كين (29 عاما) وديل غرين (31 عاما)، ارتديا سترات وحملا أجهزة لاسلكية للتنكر كحُرّاس الاستاد، في محاولة لدخول المدرجات بطريقة غير قانونية.

ووصف مسؤولو الأمن الحيلة بأنها"“مخطط سخيف تماما"، مؤكدين أن الإجراءات القانونية ستُطبق لمنع تكرار مثل هذه الحالات.

الحادث أثار موجة سخرية بين الجماهير على مواقع التواصل، حيث تداول البعض صورا ومقاطع فيديو للاحتياطات التي اتخذها الشقيقان، بينما رحّب آخرون بالحظر كرسالة قوية ضد الانتهاكات الأمنية في الملاعب.







