مفتاح السيارة استقر في جبين لاعب كرة قدم

استقر مفتاح السيارة في جبين لاعب كرة قدم

استقر مفتاح السيارة في جبين لاعب السابق جوناثان ، عندما تدخل لإيقاف عنيف نشب بين اللاعبين الصغار وبعض أولياء الأمور، أثناء مباراة كرة قدم للناشئة في في منطقة بيراساتغي في .

وسعى سميث، البالغ 35 عاما، الذي كان يتابع المباراة لمشاهدة ابنته البالغة 16 عاماً، الى تهدئة الموقف، حين قام رجل أربعينيّ يدعى غاستون عمر ألفاريس بالاعتداء عليه، وغرس مفتاح السيارة في جبينه حيث بقي عالقا.

وتم نقل اللاعب السابق وفق صحيفة دايلي ميل إلى المستشفى، حيث تلقى الإسعافات الأولية، وتمكن الأطباء بعد 12 ساعة من الحادث من إزالة المفتاح بنجاح خلال عملية جراحية.







