"إسبانيا دي لا فوينتي" تحطّم رقم الجيل الذهبي

كرة القدم

2025-11-16 | 04:36
"إسبانيا دي لا فوينتي" تحطّم رقم الجيل الذهبي

كتب لويس دي لا فوينتي صفحة تاريخية جديدة للمنتخب الإسباني

بالفوز على المضيفة جورجيا (4-0)، في تصفيات كأس العالم 2026، كتب لويس دي لا فوينتي صفحة تاريخية جديدة للمنتخب الإسباني.
وتحقق ذلك بعدما وصل "لا روخا" إلى 30 مباراة رسمية متتالية دون هزيمة، ليكسر الرقم القياسي السابق (29 مباراة) الذي حققه جيل المدرب فيسنتي ديل بوسكي الذهبي بين عامي 2010 و2013.
وتمتد هذه السلسلة منذ الفوز على إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم في حزيران - يونيو 2023، وتضم 25 انتصارًا و5 تعادلات، مع 81 هدفًا لصالح إسبانيا و23 هدفًا في شباكها، لتُسجَّل كأفضل سلسلة لا هزيمة في المباريات الرسمية في تاريخ المنتخب، في حين تعود آخر خسارة رسمية لإسبانيا إلى 28 آذار - مارس 2023 أمام اسكتلندا (0-2).
خلال هذه الفترة، توَّجت إسبانيا بلقب دوري الأمم 2023 ولقب كأس أوروبا 2024، كما بلغت نهائيًا قاريًا آخر خسرته بركلات الترجيح أمام البرتغال، وهو ما يُحتسب إحصائيًّا كتعادل.
كما اقتربت كتيبة دي لا فوينتي من حسم تأهلها رسميًّا إلى مونديال 2026 بعد مسيرة مثالية في التصفيات حتى الآن، من دون أن تستقبل شباكها أي هدف في هذه المرحلة.
وبهذا الإنجاز، تصبح إسبانيا رابع منتخب في التاريخ يصل إلى 30 مباراة رسمية متتالية دون خسارة، خلف المغرب (38 مباراة) والسنغال (36) وإيطاليا (31).
ويعزّز هذا الرقم الحديث عن أنّ عهد دي لا فوينتي بات يضاهي، من حيث النتائج والأرقام، حقبة الجيل الذهبي، مع طموح واضح لتحويل هذه السلسلة إلى مزيد من الألقاب في السنوات المقبلة.


مقالات ذات صلة

إسبانيا دي لا فوينتي .. سلسلة تاريخية وحصيلة تهديفية مُذهلة
2025-09-05

إسبانيا دي لا فوينتي .. سلسلة تاريخية وحصيلة تهديفية مُذهلة

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم
2025-08-23

لاعب كرة السلة يُحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم

فيديو – ميسي يتوهج ويحرز جائزة الحذاء الذهبي
2025-10-19

فيديو – ميسي يتوهج ويحرز جائزة الحذاء الذهبي

المخرجة المصرية ايناس الدغيدي تدخل القفص الذهبي على عمر السبعين
2025-10-11

المخرجة المصرية ايناس الدغيدي تدخل القفص الذهبي على عمر السبعين

"إسبانيا دي لا فوينتي" تحطّم رقم الجيل الذهبي

رياضة

كرة القدم

كأس العالم

لويس دي لا فوينتي

فيديو - عامل تجهيزات يبكي حلم المونديال ويخطف الأضواء

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - عامل تجهيزات يبكي حلم المونديال ويخطف الأضواء
04:06

فيديو - عامل تجهيزات يبكي حلم المونديال ويخطف الأضواء

خطف عامل تجهيزات منتخب غواتيمالا الأضواء

04:06

فيديو - عامل تجهيزات يبكي حلم المونديال ويخطف الأضواء

خطف عامل تجهيزات منتخب غواتيمالا الأضواء

فيديو - برشلونة يسحق ريال مدريد
04:05

فيديو - برشلونة يسحق ريال مدريد

يتصدر برشلونة الدوري الاسباني برصيد 30 نقطة

04:05

فيديو - برشلونة يسحق ريال مدريد

يتصدر برشلونة الدوري الاسباني برصيد 30 نقطة

فيديو - سان ماميس وإقليم الباسك اشتعلا تضامنا مع فلسطين
03:27

فيديو - سان ماميس وإقليم الباسك اشتعلا تضامنا مع فلسطين

تحوّل ملعب سان ماميس إلى منصة تضامن واسعة مع الشعب الفلسطيني

03:27

فيديو - سان ماميس وإقليم الباسك اشتعلا تضامنا مع فلسطين

تحوّل ملعب سان ماميس إلى منصة تضامن واسعة مع الشعب الفلسطيني

فيديو - عامل تجهيزات يبكي حلم المونديال ويخطف الأضواء
04:06
فيديو - برشلونة يسحق ريال مدريد
04:05
فيديو - سان ماميس وإقليم الباسك اشتعلا تضامنا مع فلسطين
03:27
هاري كين خيار جدّي في برشلونة لخلافة ليفاندوفسكي
2025-11-15

