"إسبانيا دي لا فوينتي" تحطّم رقم الجيل الذهبي

كتب دي لا فوينتي صفحة تاريخية للمنتخب الإسباني

بالفوز على المضيفة جورجيا (4-0)، في تصفيات 2026، كتب دي لا فوينتي صفحة تاريخية للمنتخب الإسباني.

وتحقق ذلك بعدما وصل "لا روخا" إلى 30 مباراة رسمية متتالية دون هزيمة، ليكسر الرقم القياسي السابق (29 مباراة) الذي حققه جيل المدرب فيسنتي ديل بوسكي الذهبي بين عامي 2010 و2013.

وتمتد هذه السلسلة منذ الفوز على في نصف نهائي الأمم في حزيران - 2023، وتضم 25 انتصارًا و5 تعادلات، مع 81 هدفًا لصالح و23 هدفًا في شباكها، لتُسجَّل كأفضل سلسلة لا هزيمة في المباريات الرسمية في تاريخ المنتخب، في حين تعود آخر خسارة رسمية لإسبانيا إلى 28 آذار - 2023 أمام اسكتلندا (0-2).

خلال هذه الفترة، توَّجت إسبانيا بلقب دوري الأمم 2023 ولقب كأس 2024، كما بلغت نهائيًا قاريًا آخر خسرته بركلات الترجيح أمام البرتغال، وهو ما يُحتسب إحصائيًّا كتعادل.

كما اقتربت كتيبة دي لا فوينتي من حسم تأهلها رسميًّا إلى مونديال 2026 بعد مسيرة مثالية في التصفيات حتى الآن، من دون أن تستقبل شباكها أي هدف في هذه المرحلة.

وبهذا الإنجاز، تصبح إسبانيا رابع منتخب في التاريخ يصل إلى 30 مباراة رسمية متتالية دون خسارة، خلف (38 مباراة) والسنغال (36) وإيطاليا (31).

ويعزّز هذا الرقم الحديث عن أنّ عهد دي لا فوينتي بات يضاهي، من حيث النتائج والأرقام، حقبة الجيل الذهبي، مع طموح واضح لتحويل هذه السلسلة إلى مزيد من الألقاب في السنوات المقبلة.





