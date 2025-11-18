دعوى مبابي ضد سان جيرمان تصل إلى القضاء الفرنسي

دخل النزاع القانوني بين النجم الفرنسي كيليان مبابي وناديه السابق مرحلة ، بعد عرض القضيّة أمام محكمة شؤون العمل في يوم الاثنين، في خطوة تعكس حجم الخلاف بين الطرفين منذ مغادرة اللاعب لملعب حديقة الأمراء.

ويطالب اللاعب ناديه السابق بمبلغ يقدَّر بنحو 263 مليون ، تشمل مستحقات متأخّرة من رواتب، ومكافآت لم تُصرف، إضافة إلى تعويضات عمّا يعتبره معاملة سيّئة تعرّض لها في الفترة من عقده.

ويعود أصل الخلاف إلى صيف 2023، حين رفض مبابي عرضًا ضخمًا من نادي الهلال السعودي مع تبقّي عام واحد على عقده، ما أدى إلى استبعاده لفترة عن الفريق قبل أن يُعاد لاحقًا إلى التشكيلة.

غادر النجم الفرنسي لاحقًا إلى في انتقال مجاني خلال صيف العام التالي، لكن باريس ردّ بتقديم دعوى مضادة يطالب فيها اللاعب بنحو 240 مليون يورو مرتبطة بالصفقة المحتملة مع الهلال التي قدّرت قيمتها بـ 300 مليون يورو.

ويرى مراقبون أنّ الأساس القانوني لمطالبة النادي بهذه المبالغ ليس محسومًا، في ظل واقع سوق الانتقالات الذي يشترط موافقة اللاعب لإتمام أي صفقة.

وبينما يقف الطرفان في شد وجذب قضائي، يجد النادي الفرنسي نفسه في مواجهة قانونية مفتوحة مع هدّافه التاريخي وأحد أبرز النجوم في تاريخه، في قضية قد تُسهم نتائجها في إعادة طرح نقاش واسع حول حقوق اللاعبين والأندية في صفقات الانتقال الكبرى.






