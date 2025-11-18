رئيس رابطة الليغا يهاجم ريال مدريد

هاجم خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم
"لا ليغا"، نادي ريال مدريد
بشدة بعد استضافة ملعب سانتياغو برنابيو لمباراة من دوري كرة القدم
الأميركيّة، في حدث رُوِّج له على نطاق واسع بوصفه يومًا تاريخيًا للرياضة الإسبانيّة.
وأوضح تيباس أنّ الأسابيع الماضية شهدت حملة دعائية ضخمة للمباراة، شملت أغلفة الصحف والبرامج الخاصة والسجادة الحمراء، معتبرًا أنّ ما جرى ترويج رائع للدوري الأميركي في إسبانيا
، بواجهة ملعب إسباني، وانتقد بشدة ما وصفه بـ"المفارقة"، لكون الملعب نفسه يعود لنادٍ قاد حملة باسم
النزاهة ضد إقامة مباراة رسمية لليغا في ميامي، قبل أن يفتح أبوابه الآن بكل سرور لمنافسة أجنبية، مقابل عائد مالي.
وذكّر تيباس بأنّ مباراة ميامي كانت ستُشكّل فرصة لترويج الليغا عالميًا، وأنّها لم تكن سوى مباراة واحدة من أصل 380 في الموسم، لكنّ السموم الإعلامية وقِصر النظر، على حدّ تعبيره، أفشلتا المشروع، مع العلم
أنّ الاعتراض على مباراة ميامي لم يقتصر على ريال مدريد
فحسب، بل شمل أندية أخرى عدة، إلى جانب اللاعبين ورابطة لاعبي كرة القدم الإسبانية
.
وختم رئيس الرابطة بالتأكيد أنّ المشكلة لم تكن النزاهة أو التقاليد، بل هوية الجهة التي تقود المشروع، متعهّدًا بمواصلة السعي لإقامة مباريات رسميّة للدوري الإسباني خارج البلاد في المستقبل
.