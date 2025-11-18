رئيس رابطة الليغا يهاجم ريال مدريد

بعد استضافة ملعب سانتياغو برنابيو لمباراة من الأميركيّة

هاجم خافيير تيباس، رئيس رابطة "لا ليغا"، نادي بشدة بعد استضافة ملعب سانتياغو برنابيو لمباراة من الأميركيّة، في حدث رُوِّج له على نطاق واسع بوصفه يومًا تاريخيًا للرياضة الإسبانيّة.

وأوضح تيباس أنّ الأسابيع الماضية شهدت حملة دعائية ضخمة للمباراة، شملت أغلفة الصحف والبرامج الخاصة والسجادة الحمراء، معتبرًا أنّ ما جرى ترويج رائع للدوري الأميركي في ، بواجهة ملعب إسباني، وانتقد بشدة ما وصفه بـ"المفارقة"، لكون الملعب نفسه يعود لنادٍ قاد حملة النزاهة ضد إقامة مباراة رسمية لليغا في ميامي، قبل أن يفتح أبوابه الآن بكل سرور لمنافسة أجنبية، مقابل عائد مالي.

وذكّر تيباس بأنّ مباراة ميامي كانت ستُشكّل فرصة لترويج الليغا عالميًا، وأنّها لم تكن سوى مباراة واحدة من أصل 380 في الموسم، لكنّ السموم الإعلامية وقِصر النظر، على حدّ تعبيره، أفشلتا المشروع، مع أنّ الاعتراض على مباراة ميامي لم يقتصر على فحسب، بل شمل أندية أخرى عدة، إلى جانب اللاعبين ورابطة لاعبي كرة القدم .

وختم رئيس الرابطة بالتأكيد أنّ المشكلة لم تكن النزاهة أو التقاليد، بل هوية الجهة التي تقود المشروع، متعهّدًا بمواصلة السعي لإقامة مباريات رسميّة للدوري الإسباني خارج البلاد في .





