الرئيس عون: الأمن الذي نريده اليوم ليس مؤقتاً بل مستدام
الرئيس عون: الأمن الذي نريده اليوم ليس مؤقتاً بل مستدام
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال افتتاح مؤتمر "بيروت 1": بدأنا مسار إصلاحات وأطلقنا خطوات جدية لإعادة بناء مؤسسات الدولة ونؤكد انفتاح لبنان على المجتمع العربي
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال افتتاح مؤتمر "بيروت 1": بدأنا مسار إصلاحات وأطلقنا خطوات جدية لإعادة بناء مؤسسات الدولة ونؤكد انفتاح لبنان على المجتمع العربي
مصادر عسكرية للجديد: بعد تصريحات بعض أعضاء الكونغرس تبلغ الجيش اللبناني بإلغاء بعض المواعيد التي كانت مقررة ضمن برنامج الزيارة وعلى خلفية هذا التطور ارتأى قائد الجيش عدم القيام بالزيارة منعاً لأي حرج
مصادر عسكرية للجديد: بعد تصريحات بعض أعضاء الكونغرس تبلغ الجيش اللبناني بإلغاء بعض المواعيد التي كانت مقررة ضمن برنامج الزيارة وعلى خلفية هذا التطور ارتأى قائد الجيش عدم القيام بالزيارة منعاً لأي حرج
مصادر عسكرية للجديد: الجيش اللبناني مصر على استكمال القيام بمهامه وتحديداً تنفيذ خطة الحكومة الرامية إلى حصر السلاح وانتشار الجيش بمراحلها كافة وضمن الجدول الزمني المحدد
مصادر عسكرية للجديد: الجيش اللبناني مصر على استكمال القيام بمهامه وتحديداً تنفيذ خطة الحكومة الرامية إلى حصر السلاح وانتشار الجيش بمراحلها كافة وضمن الجدول الزمني المحدد
الوكالة الوطنية: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة بنت جبيل
الوكالة الوطنية: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة بنت جبيل
توخيل يفتح خط الاتصال مع المستبعدين قبل المونديال

توخيل يفتح خط الاتصال مع المستبعدين قبل المونديال
كرة القدم

2025-11-18 | 00:51
توخيل يفتح خط الاتصال مع المستبعدين قبل المونديال

اختار مدرّب منتخب إنجلترا فتح خطّ اتصال مباشر مع اللاعبين

اختار مدرّب منتخب إنجلترا توماس توخيل فتح خطّ اتصال مباشر مع اللاعبين الذين جرى استبعادهم من قائمته الأخيرة، تمهيدًا لحسم قائمة كأس العالم صيف العام المقبل.
ويعتزم توخيل التواصل فرديًا مع كل اسم بقي خارج التشكيلة، لشرح الأسس التي بُنيت عليها اختياراته وتحديد ما يجب القيام به للعودة إلى حساباته.
القائمة الأخيرة شهدت غياب أسماء بارزة مثل جاك غريليش وترينت ألكسندر-أرنولد عن مباراتي التصفيات أمام صربيا وألبانيا، رغم إنهاء إنجلترا مشوارها متصدّرة لمجموعتها بالعلامة الكاملة ومن دون أن تهتز شباكها.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنّها محاولة لإدارة المنافسة داخل المجموعة وضبط توقّعات اللاعبين الموجودين على اللائحة الموسعة، بما يحدّ من شعور الإحباط ويُبقي باب المنتخب مفتوحًا أمام الأكثر جاهزية.
ويخطّط توخيل لاستثمار فترة التوقف الدولي في اذار - مارس المقبل لمعاينة أسماء عن قرب، قبل الإعلان عن قائمة النهائيات المقررة بين 11 حزيران - يونيو و19 تموز - يوليو في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
وفي موازاة ذلك، يمنح الفرصة لوجوه صاعدة مثل ياريل كوانساه الذي ظهر أساسيًّا في مركز الظهير الأيمن، فيما تبقى أسماء مخضرمة وواعدة في منطقة رمادية بين الاستبعاد المؤقت وفرصة العودة، رهنًا بما سيصلها من رسائل فنية مباشرة من المدرب الألماني وجهازه المعاون مستقبلًا.


