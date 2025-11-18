عاجل
الرئيس عون: الأمن الذي نريده اليوم ليس مؤقتاً بل مستدام
الرئيس عون: الأمن الذي نريده اليوم ليس مؤقتاً بل مستدام
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال افتتاح مؤتمر "بيروت 1": بدأنا مسار إصلاحات وأطلقنا خطوات جدية لإعادة بناء مؤسسات الدولة ونؤكد انفتاح لبنان على المجتمع العربي
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال افتتاح مؤتمر "بيروت 1": بدأنا مسار إصلاحات وأطلقنا خطوات جدية لإعادة بناء مؤسسات الدولة ونؤكد انفتاح لبنان على المجتمع العربي
مصادر عسكرية للجديد: بعد تصريحات بعض أعضاء الكونغرس تبلغ الجيش اللبناني بإلغاء بعض المواعيد التي كانت مقررة ضمن برنامج الزيارة وعلى خلفية هذا التطور ارتأى قائد الجيش عدم القيام بالزيارة منعاً لأي حرج
مصادر عسكرية للجديد: بعد تصريحات بعض أعضاء الكونغرس تبلغ الجيش اللبناني بإلغاء بعض المواعيد التي كانت مقررة ضمن برنامج الزيارة وعلى خلفية هذا التطور ارتأى قائد الجيش عدم القيام بالزيارة منعاً لأي حرج
مصادر عسكرية للجديد: الجيش اللبناني مصر على استكمال القيام بمهامه وتحديداً تنفيذ خطة الحكومة الرامية إلى حصر السلاح وانتشار الجيش بمراحلها كافة وضمن الجدول الزمني المحدد
مصادر عسكرية للجديد: الجيش اللبناني مصر على استكمال القيام بمهامه وتحديداً تنفيذ خطة الحكومة الرامية إلى حصر السلاح وانتشار الجيش بمراحلها كافة وضمن الجدول الزمني المحدد
الوكالة الوطنية: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة بنت جبيل
الوكالة الوطنية: مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة بنت جبيل
Al jadeed
مدرّب يقود منتخب بلد لم يزره

مدرّب يقود منتخب بلد لم يزره
كرة القدم

2025-11-18 | 00:53
مدرّب يقود منتخب بلد لم يزره

يعيش منتخب هايتي قصّة استثنائيّة في طريقه إلى كأس العالم

يعيش منتخب هايتي قصّة استثنائيّة في طريقه إلى كأس العالم 2026، مع مدرّبه الفرنسي سيباستيان مينييه الذي لم تطأ قدماه البلاد ولو مرة واحدة منذ تولّيه المهمة قبل 18 شهرًا، بسبب الانفلات الأمني وسيطرة العصابات على أجزاء واسعة من العاصمة بورت أو برانس وتعطّل الرحلات الدوليّة نحوها.
مينييه أوضح في تصريحات صحفية أنّ الإقامة في هايتي مستحيلة حاليًّا، ما اضطرّه إلى إدارة المنتخب عن بُعد في فترات طويلة، مع الاعتماد على اتصالات مستمرّة مع مسؤولي الاتحاد للحصول على معلومات عن اللاعبين المحّليّين، قبل أن يتحوّل المشروع تدريجيًّا إلى منتخب لاعبوه كلّهم محترفون في الخارج.
المدرّب الفرنسي نجح في إقناع عدد من أصحاب الجذور الهايتية بحمل قميص المنتخب، مثل جان-ريكنير بيلغار من وولفرهامبتون، وجوزويه كازيمير، والمدافع هانس ديلكرو، بينما لا يزال المهاجم ويلسون إيسيدور متردّدًا بين تمثيل فرنسا أو هايتي.
اضطرار المنتخب إلى خوض مبارياته التي من المفترض أن تكون على أرضه في كوراساو يحرمه من دعم جماهيري مباشر، لكن اللاعبين يؤكدون أنّ رسائل التشجيع من الداخل والمهجر تمنحهم شعورًا بأنهم يلعبون في الديار. وسيضمن المنتخب بطاقة المونديال إذا فاز على نيكاراغوا، بالتزامن مع انتصار كوستاريكا على هندوراس، في سيناريو يعتبره القائد جوني بلاسيد فرصة أمل لبلد يرزح تحت أزمات متلاحقة.





