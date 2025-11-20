اتصال واحد قد يغيّر مستقبل ميسي

انتعشت آمال عودة إلى

انتعشت آمال عودة إلى ، بعد تصريحات لمرشّح رئاسة النادي فيكتور فونت، أكّد فيها أنّ النجم التاريخي سيكون أوّل من يتواصل معه في حال فوزه بالانتخابات المقبلة، في موقف يناقض لهجة الرئيس الحالي جوان لابورتا الذي وصف مؤخرًا فكرة عودة بأنّها غير واقعية.

ميسي، البالغ 38 عامًا، كان قد جدد عقده مع إنتر ميامي لثلاثة أعوام الشهر الماضي، لكنه لم يُخفِ رغبته في الارتباط مجددًا بالنادي الكتالوني في ، بعد رحيله المؤلم صيف 2021 إلى بسبب تعثّر مفاوضات التجديد، فيما بقي نقطة خلاف، حيث يُحمّل بعض الجمهور لابورتا مسؤولية ما حدث.

فونت، الذي خسر أمام لابورتا في انتخابات 2021، جدّد انتقاده للرئيس الحالي واتهمه بـ"الإخلال بالوعود" وباستخدام اسم ميسي في صراع الانتخابات، وأوضح أنّ مشروعه يقوم على "احتضان" ميسي ومنحه دورًا يليق بمكانته في النادي، فور اتضاح مستقبله.

في المقابل، يحاول لابورتا ترميم العلاقة مع أسطورة النادي عبر التخطيط لمباراة تكريمية وبناء تمثال لميسي في كامب نو بعد اكتمال تجديده، اعترافًا بأنّه لم يرحل بالطريقة التي كان يتمناها برشلونة أو جماهيره.





