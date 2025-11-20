الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فضيحة جديدة لجُو .. بسبب الأطفال

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فضيحة جديدة لجُو .. بسبب الأطفال
A-
A+

كرة القدم

2025-11-20 | 01:04
فضيحة جديدة لجُو .. بسبب الأطفال

أُلقي القبض مجدّدًا على المهاجم البرازيلي السابق

أُلقي القبض مجدّدًا على المهاجم البرازيلي السابق جُو، لاعب مانشستر سيتي وإيفرتون ومنتخب البرازيل سابقًا، على خلفية نزاع قضائي يتعلّق بعدم دفع نفقة طفل.
وذكرت تقارير محلّيّة أنّ الشرطة أوقفت اللاعب، البالغ من العمر 38 عامًا، واسمه الكامل جواو ألفيش دي أسيس سيلفا، بينما كان يحضر حفل شواء في كشك طعام بحي بارا دا تيجوكا في ريو دي جانيرو، بعد تعقّبه في 18 تشرين الثاني - نوفمبر تنفيذًا لأمر توقيف صادر بحقه.
الأمر يرتبط بإجراءات فُتحت عام 2024 بخصوص متأخرات نفقة تُقدَّر بنحو 31,500 جنيه إسترليني، وهي المرّة الرابعة التي يُعتقل فيها جُو بسبب قضايا نفقة، بعدما سبق أن احتُجز في كامبيناس وكونتاجيم، وكذلك أثناء لعبه لفريق أمازوناس، عندما تمّ إنزاله من حافلة الفريق قبل مباراة رسمّية.
ولم يُؤكَّد ما إذا كانت القضية الحالية تخص عارضة الأزياء مايارا كويديرولي، التي أنجب منها طفلًا يُدعى جواو غابرييل خارج إطار زواجه من كلوديا سيلفا، لكنّها كانت قد انتقدته علنًا ووصفتْه بـ"الأب السيّئ" بسبب تأخّره في دفع المستحقّات. 
ويُذكر أن جُو أب لثمانية أطفال، اثنين من زوجته الحالية وستة من علاقات أخرى، في مسيرة شخصية مثيرة للجدل رافقت مسيرته الكروية المتقلّبة في أوروبا وآسيا والبرازيل.



مقالات ذات صلة

زيلينسكي يتحرك… والسبب فضيحة فساد!
2025-11-13

زيلينسكي يتحرك… والسبب فضيحة فساد!

فضيحة مُخدّرات تهدّد مسيرة بطل العالم السابق
2025-11-15

فضيحة مُخدّرات تهدّد مسيرة بطل العالم السابق

سجن اعلامي شهير بسبب امتناعه عن دفع نفقة طفله
2025-11-11

سجن اعلامي شهير بسبب امتناعه عن دفع نفقة طفله

فضيحة مدوّية في كرة القدم التركية
2025-10-28

فضيحة مدوّية في كرة القدم التركية

فضيحة جديدة لجُو .. بسبب الأطفال

رياضة

كرة القدم

جُو

مانشستر سيتي

إيفرتون

منتخب البرازيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كتاب يكشف طلبًا غريبًا من برشلونة لليفاندوفسكي
معجزة كروية: هل سمعتم بكوراساو؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

لاعب تركي في ورطة بسبب هاري بوتر
00:56

لاعب تركي في ورطة بسبب هاري بوتر

يواجه دعوى قضائية من شركة (Warner Bros) الشهيرة

00:56

لاعب تركي في ورطة بسبب هاري بوتر

يواجه دعوى قضائية من شركة (Warner Bros) الشهيرة

وفاة مدرب إسباني شاب في دبي
00:55

وفاة مدرب إسباني شاب في دبي

النادي أُسِّس على يد نجم كرة القدم السابق ميشال سلغادو

00:55

وفاة مدرب إسباني شاب في دبي

النادي أُسِّس على يد نجم كرة القدم السابق ميشال سلغادو

اخترنا لك
لاعب تركي في ورطة بسبب هاري بوتر
00:56
وفاة مدرب إسباني شاب في دبي
00:55
بلغ العدد النهائي للذين تسجلوا للمشاركة باقتراع المغتربين 152000
17:21
نجل بوفون يخطف الأضواء مع تشيكيا
2025-11-20

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025