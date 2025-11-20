فضيحة جديدة لجُو .. بسبب الأطفال

أُلقي القبض مجدّدًا على المهاجم البرازيلي السابق

أُلقي القبض مجدّدًا على المهاجم البرازيلي السابق جُو، لاعب وإيفرتون ومنتخب سابقًا، على خلفية نزاع قضائي يتعلّق بعدم دفع نفقة طفل.

وذكرت تقارير محلّيّة أنّ الشرطة أوقفت اللاعب، البالغ من العمر 38 عامًا، واسمه الكامل ألفيش دي أسيس سيلفا، بينما كان يحضر حفل شواء في كشك طعام بحي بارا دا تيجوكا في ريو دي جانيرو، بعد تعقّبه في 18 تشرين الثاني - نوفمبر تنفيذًا لأمر توقيف صادر بحقه.

الأمر يرتبط بإجراءات فُتحت عام 2024 بخصوص متأخرات نفقة تُقدَّر بنحو 31,500 جنيه إسترليني، وهي المرّة الرابعة التي يُعتقل فيها جُو بسبب قضايا نفقة، بعدما سبق أن احتُجز في كامبيناس وكونتاجيم، وكذلك أثناء لعبه لفريق أمازوناس، عندما تمّ إنزاله من حافلة الفريق قبل مباراة رسمّية.

ولم يُؤكَّد ما إذا كانت القضية الحالية تخص عارضة الأزياء مايارا كويديرولي، التي أنجب منها طفلًا يُدعى جواو غابرييل خارج إطار زواجه من كلوديا سيلفا، لكنّها كانت قد انتقدته علنًا ووصفتْه بـ"الأب السيّئ" بسبب تأخّره في دفع المستحقّات.

ويُذكر أن جُو أب لثمانية أطفال، اثنين من زوجته الحالية وستة من علاقات أخرى، في مسيرة شخصية مثيرة للجدل رافقت مسيرته الكروية المتقلّبة في وآسيا والبرازيل.







