كتاب يكشف طلبًا غريبًا من برشلونة لليفاندوفسكي

واقعة مثيرة للجدل بطلها البولندي روبرت ليفاندوفسكي

كشف كتاب سيرة ذاتية جديد عن واقعة مثيرة للجدل بطلها البولندي روبرت ليفاندوفسكي في ختام موسمه الأول مع .

وبحسب ما أورد الصحفي سيباستيان ستاشيفسكي في كتابه "ليفاندوفسكي .. الحقيقي"، فإنّ الكتالوني استدعت المهاجم المخضرم بعد حسم لقب الدوري موسم 2022-2023، بينما كان يتصدّر قائمة الهدافين بـ23 هدفًا، وطلبت منه بصورة مباشرة التوقّف عن تسجيل الأهداف في آخر جولتين من "الليغا".

ووفق الرواية ذاتها، برّرت الإدارة هذا الطلب برغبتها في تجنّب دفع 2.5 مليون إضافية لبايرن ، كانت منصوصًا عليها كبند متغيّر في حال بلوغ المهاجم 25 هدفًا في الدوري، وقد شارك ليفاندوفسكي أساسيًا في المباراتين ولم يسجّل، وأنهى الموسم هدّافًا للمسابقة متقدّمًا على بنزيمة.

في موازاة ذلك، تشير تقارير صحفيّة في إلى أنّ يدرس بجدّية التعاقد مع ليفاندوفسكي، البالغ 37 عامًا الصيف المقبل، وسط عقبة أجره المرتفع الذي يقدّر بنحو 20 مليون يورو صافيًا سنويًا، مقابل سقف أقلّ بكثير في النادي .

ورغم الجدل حول مستقبله، ما زال البولندي هدّاف برشلونة في الدوري هذا الموسم، مع تأكيد مقربين منه أنّه يشعر بالاستقرار في المدينة ويرغب في مواصلة مسيرته مع النادي حتى نهاية عقده في 2026.







