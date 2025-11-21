الأخبار
لاعب تركي في ورطة بسبب هاري بوتر

لاعب تركي في ورطة بسبب هاري بوتر
كرة القدم

2025-11-21 | 00:56
لاعب تركي في ورطة بسبب هاري بوتر

يواجه دعوى قضائية من شركة (Warner Bros) الشهيرة

ذكرت صحيفة Haberturk التركية، أن كيرم أكتوركوغلو، لاعب نادي فنربخشه، يواجه دعوى قضائية من شركة (Warner Bros) الشهيرة بسبب قيامه بالاحتفال بتسجيل الأهداف بأسلوب مستوحى من سلسلة أفلام "هاري بوتر"، واستعمال موسيقى منتقاة من هذه السلسلة.
وذكرت الصحيفة أن الشركة تتهم اللاعب بانتهاك حقوق الملكية الفكرية في احتفاله على طريقة "الساحر الصغير" وهو يستخدم العصا السحرية، واستعمال موسيقى من أفلام "هاري بوتر" في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبرت الشركة أن أسماء مثل "هاري بوتر" و"هوغوورتس" و"غريفندور" وغيرها والموسيقى الخاصة بالسلسلة هي علامات تجارية مسجلة في هيئة البراءات والعلامات التجارية التركية، مؤكدة أنها علامات ذات قيمة كبيرة ولا يقتصر استخدامها على الأفلام والكتب فقط.


لاعب تركي في ورطة بسبب هاري بوتر

رياضة

كرة القدم

كيرم أكتوركوغلو

فنربخشه

هاري بوتر

اقرأ ايضا في كرة القدم

قمة نسائية تتوقف في الظلام
08:52

قمة نسائية تتوقف في الظلام

مزيج من الإثارة الكروية والفوضى التقنية

08:52

قمة نسائية تتوقف في الظلام

مزيج من الإثارة الكروية والفوضى التقنية

وفاة مدرب إسباني شاب في دبي
00:55

وفاة مدرب إسباني شاب في دبي

النادي أُسِّس على يد نجم كرة القدم السابق ميشال سلغادو

00:55

وفاة مدرب إسباني شاب في دبي

النادي أُسِّس على يد نجم كرة القدم السابق ميشال سلغادو

