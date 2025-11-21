لاعب تركي في ورطة بسبب هاري بوتر

Warner Bros Harry Potter markasına ait ögeleri izinsiz kullandığı gerekçesiyle Kerem Aktürkoğlu'na dava açtı.



ذكرت صحيفة Haberturk ، أن كيرم أكتوركوغلو، فنربخشه، يواجه دعوى قضائية من شركة (Warner Bros) الشهيرة بسبب قيامه بالاحتفال بتسجيل الأهداف بأسلوب مستوحى من سلسلة أفلام " "، واستعمال موسيقى منتقاة من هذه السلسلة.وذكرت الصحيفة أن الشركة تتهم اللاعب بانتهاك حقوق في احتفاله على طريقة "الساحر الصغير" وهو يستخدم العصا السحرية، واستعمال موسيقى من أفلام " " في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.واعتبرت الشركة أن أسماء مثل "هاري بوتر" و"هوغوورتس" و"غريفندور" وغيرها والموسيقى الخاصة بالسلسلة هي علامات تجارية مسجلة في هيئة البراءات والعلامات التجارية التركية، مؤكدة أنها علامات ذات قيمة كبيرة ولا يقتصر استخدامها على الأفلام والكتب فقط.