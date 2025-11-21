لاعب تركي في ورطة بسبب هاري بوتر

ذكرت صحيفة Haberturk التركية
، أن كيرم أكتوركوغلو، لاعب نادي
فنربخشه، يواجه دعوى قضائية من شركة (Warner Bros) الشهيرة بسبب قيامه بالاحتفال بتسجيل الأهداف بأسلوب مستوحى من سلسلة أفلام "هاري بوتر
"، واستعمال موسيقى منتقاة من هذه السلسلة.
وذكرت الصحيفة أن الشركة تتهم اللاعب بانتهاك حقوق الملكية الفكرية
في احتفاله على طريقة "الساحر الصغير" وهو يستخدم العصا السحرية، واستعمال موسيقى من أفلام "هاري بوتر
" في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبرت الشركة أن أسماء مثل "هاري بوتر" و"هوغوورتس" و"غريفندور" وغيرها والموسيقى الخاصة بالسلسلة هي علامات تجارية مسجلة في هيئة البراءات والعلامات التجارية التركية، مؤكدة أنها علامات ذات قيمة كبيرة ولا يقتصر استخدامها على الأفلام والكتب فقط.