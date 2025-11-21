مقتل حارس شاب في حادث صدم

يُشتبه بأنّ المتسبب كان تحت تأثير المخدرات

قُتل حارس المرمى الشاب دانييل سورين موريسان، البالغ من العمر 18 عاماً، في حادث صدمٍ وفرار يُشتبه بأنّ المتسبب به كان تحت تأثير المخدرات في جنوب .

ووفقاً للسلطات المحلّيّة، كان موريسان يقود درّاجته النارية على طريق ذي اتجاه واحد عندما انحرفت سيّارة من المسار المقابل واصطدمت به وجهاً لوجه، قبل أن تصطدم بمركبتين أخريين، ما أدّى إلى إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح طفيفة في الحادث "المروّع".

وأكّدت فرق وفاة اللاعب الشاب في موقع الحادث قرب بلدة ، بين ملقة وماربيا، مساء 10 نوفمبر، وذكرت التقارير أنّ سائق السيارة فرّ من المكان قبل أن يسلّم نفسه لاحقاً في مركز شرطة كوين، حيث أظهرت الفحوص الأوّليّة وجود مادة القنب في دمه، وقد جرى توقيفه.

وينحدر موريسان من بلدة موندا المجاورة، وكان يقيم في كوين مع شريكته، وسبق له الدفاع عن ألوان عدد من أندية مقاطعة ملقة، من بينها بويرتو مالاغينيو، ومورتاديّو، وأتلتيك دي كوين، وكارتاما، من دون أن يكون مرتبطاً بنادٍ عند وفاته.









