الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقتل حارس شاب في حادث صدم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مقتل حارس شاب في حادث صدم
A-
A+

كرة القدم

2025-11-21 | 09:29
مقتل حارس شاب في حادث صدم

يُشتبه بأنّ المتسبب كان تحت تأثير المخدرات

قُتل حارس المرمى الشاب دانييل سورين موريسان، البالغ من العمر 18 عاماً، في حادث صدمٍ وفرار يُشتبه بأنّ المتسبب به كان تحت تأثير المخدرات في جنوب إسبانيا.
ووفقاً للسلطات المحلّيّة، كان موريسان يقود درّاجته النارية على طريق ذي اتجاه واحد عندما انحرفت سيّارة من المسار المقابل واصطدمت به وجهاً لوجه، قبل أن تصطدم بمركبتين أخريين، ما أدّى إلى إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح طفيفة في الحادث "المروّع".
وأكّدت فرق الطوارئ وفاة اللاعب الشاب في موقع الحادث قرب بلدة كوين، بين ملقة وماربيا، مساء 10 نوفمبر، وذكرت التقارير أنّ سائق السيارة فرّ من المكان قبل أن يسلّم نفسه لاحقاً في مركز شرطة كوين، حيث أظهرت الفحوص الأوّليّة وجود مادة القنب في دمه، وقد جرى توقيفه.
وينحدر موريسان من بلدة موندا المجاورة، وكان يقيم في كوين مع شريكته، وسبق له الدفاع عن ألوان عدد من أندية مقاطعة ملقة، من بينها بويرتو مالاغينيو، ومورتاديّو، وأتلتيك دي كوين، وكارتاما، من دون أن يكون مرتبطاً بنادٍ عند وفاته.




مقالات ذات صلة

مقتل مصارع روسي شاب في حادث مأساوي
2025-09-09

مقتل مصارع روسي شاب في حادث مأساوي

حارس شاب يبكي فرحاً في ظهوره الأول الناجح
2025-11-13

حارس شاب يبكي فرحاً في ظهوره الأول الناجح

مأساة حارس مرمى سنغالي شاب
2025-10-20

مأساة حارس مرمى سنغالي شاب

مقتل حارس مرمى أثناء مباراة في إسبانيا
2025-09-30

مقتل حارس مرمى أثناء مباراة في إسبانيا

مقتل حارس شاب في حادث صدم

رياضة

كرة القدم

دانييل سورين موريسان

إسبانيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة مدرب إسباني شاب في دبي
بلغ العدد النهائي للذين تسجلوا للمشاركة باقتراع المغتربين 152000

اقرأ ايضا في كرة القدم

دي يونغ يفتتح "ملاعب كرويف" في مسقط رأسه
03:55

دي يونغ يفتتح "ملاعب كرويف" في مسقط رأسه

في مبادرة تهدف إلى دعم كرة القدم على مستوى الأحياء

03:55

دي يونغ يفتتح "ملاعب كرويف" في مسقط رأسه

في مبادرة تهدف إلى دعم كرة القدم على مستوى الأحياء

المغنية البريطانية الشهيرة في ديربي البرازيل بعد السوبر كلاسيكو
03:54

المغنية البريطانية الشهيرة في ديربي البرازيل بعد السوبر كلاسيكو

بعد أيام فقط من تواجدها في السوبركلاسيكو الأرجنتيني

03:54

المغنية البريطانية الشهيرة في ديربي البرازيل بعد السوبر كلاسيكو

بعد أيام فقط من تواجدها في السوبركلاسيكو الأرجنتيني

وفاة الفنان الذي أنشد "صوت مانشستر"
03:47

وفاة الفنان الذي أنشد "صوت مانشستر"

اشتهر كعضو مؤسس في فرقة (The Stone Roses)

03:47

وفاة الفنان الذي أنشد "صوت مانشستر"

اشتهر كعضو مؤسس في فرقة (The Stone Roses)

اخترنا لك
دي يونغ يفتتح "ملاعب كرويف" في مسقط رأسه
03:55
المغنية البريطانية الشهيرة في ديربي البرازيل بعد السوبر كلاسيكو
03:54
وفاة الفنان الذي أنشد "صوت مانشستر"
03:47
أخيراً .. تيجاني ريندرس يلتقي بمن حمل اسمه
03:46

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025