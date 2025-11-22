المغنية البريطانية الشهيرة في ديربي البرازيل بعد السوبر كلاسيكو

بعد أيام فقط من تواجدها في السوبركلاسيكو الأرجنتيني

شهد ديربي (Fla-Flu) في ريو دي جانيرو حضور العالمية دوا ليبا، بعد أيام فقط من تواجدها في السوبركلاسيكو الأرجنتيني بين بوكا جونيورز وريفر بليت.

ظهرت في المدرجات مرتديةً ألوان فريقها المفضل، وسط تفاعل حماسي من الجماهير، ما أضاف جوا من الإثارة والدعاية الدولية للمباراة التي انتهت بتعادل مثير بين فلامينغو وفلومينينسي.

حضور دوا ليبا يُظهر الاهتمام العالمي الكبير بكرة القدم اللاتينية، ويبرز كيف يمكن للنجوم العالميين أن يسلطوا الضوء على مباريات محلية في أميركا الجنوبية، لتجذب الجماهير والإعلام على حد سواء.







