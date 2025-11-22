الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
المغنية البريطانية الشهيرة في ديربي البرازيل بعد السوبر كلاسيكو

المغنية البريطانية الشهيرة في ديربي البرازيل بعد السوبر كلاسيكو
كرة القدم

2025-11-22 | 03:54
المغنية البريطانية الشهيرة في ديربي البرازيل بعد السوبر كلاسيكو

بعد أيام فقط من تواجدها في السوبركلاسيكو الأرجنتيني

شهد ديربي (Fla-Flu) في ريو دي جانيرو حضور النجمة العالمية دوا ليبا، بعد أيام فقط من تواجدها في السوبركلاسيكو الأرجنتيني بين بوكا جونيورز وريفر بليت.
ظهرت المغنية البريطانية في المدرجات مرتديةً ألوان فريقها المفضل، وسط تفاعل حماسي من الجماهير، ما أضاف جوا من الإثارة والدعاية الدولية للمباراة التي انتهت بتعادل مثير بين فلامينغو وفلومينينسي.
حضور دوا ليبا يُظهر الاهتمام العالمي الكبير بكرة القدم اللاتينية، ويبرز كيف يمكن للنجوم العالميين أن يسلطوا الضوء على مباريات محلية في أميركا الجنوبية، لتجذب الجماهير والإعلام على حد سواء.



صدور القرار النهائي في قضية المغنية كاردي بي
2025-09-03

صدور القرار النهائي في قضية المغنية كاردي بي

مصارحة جريئة بين باسم مغنية وعدد من المؤثرين في "المؤثر الحقيقي"
2025-10-19

مصارحة جريئة بين باسم مغنية وعدد من المؤثرين في "المؤثر الحقيقي"

باسم مغنية ضيف الحلقة الجديدة من "المؤثّر الحقيقي" هذا الأسبوع
2025-10-15

باسم مغنية ضيف الحلقة الجديدة من "المؤثّر الحقيقي" هذا الأسبوع

سقوط مفاجىء.. مغنية تفقد وعيها على المسرح (فيديو)
2025-09-30

سقوط مفاجىء.. مغنية تفقد وعيها على المسرح (فيديو)

رياضة

كرة القدم

دوا ليبا

فلامينغو

فلومينينسي

