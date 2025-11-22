الأخبار
وفاة الفنان الذي أنشد "صوت مانشستر"

كرة القدم

2025-11-22 | 03:47
وفاة الفنان الذي أنشد "صوت مانشستر"

اشتهر كعضو مؤسس في فرقة (The Stone Roses)

أعلن غريج مونفيلد وفاة شقيقه المايسترو لغيتار الباص، غاري “ماني” مونفيلد، عن عمرٍ ناهز 63 عاما، وهو الذي اشتهر كعضو مؤسس في فرقة (The Stone Roses)، وساهم بشكل كبير في صياغة أنشودة "صوت مانتشِستر” في أواخر الثمانينات والتسعينات. 
بعد انفصاله عن (Roses)، انضم ماني إلى فرقة (Primal Scream)، وشارك معها في عدة ألبومات مهمة قبل أن يعود إلى فرقته الأولى في العام 2011 ضمن جولة إعادة التأسيس.
ونعى الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد في رسالة تضامن الفنان ووصفه بأنه "رمز موسيقي من مانشستر وعاشقٌ مدى الحياة للفريق، وعبر زملاؤه الفنّانون أيضا عن حزنهم، فكتب إيان براون "أرقد بسلام" وعلق ليام غالاغر أنه "بطلي" وأعرب تيم بورجيس عن صدمته العميقة.



