وفاة الفنان الذي أنشد "صوت مانشستر"

اشتهر كعضو مؤسس في فرقة (The Stone Roses)

أعلن غريج مونفيلد وفاة شقيقه لغيتار الباص، غاري “ماني” مونفيلد، عن عمرٍ ناهز 63 عاما، وهو الذي اشتهر كعضو مؤسس في فرقة (The Stone Roses)، وساهم بشكل كبير في صياغة أنشودة "صوت مانتشِستر” في أواخر الثمانينات والتسعينات.

بعد انفصاله عن (Roses)، انضم ماني إلى فرقة (Primal Scream)، وشارك معها في عدة ألبومات مهمة قبل أن يعود إلى فرقته الأولى في العام 2011 ضمن جولة إعادة التأسيس.

ونعى الرئيس التنفيذي لنادي في رسالة تضامن الفنان ووصفه بأنه "رمز موسيقي من وعاشقٌ للفريق، وعبر زملاؤه الفنّانون أيضا عن حزنهم، فكتب "أرقد " وعلق ليام أنه "بطلي" وأعرب تيم بورجيس عن صدمته العميقة.







