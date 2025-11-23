الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فضيحة تجنيس تهزّ كرة القدم الماليزيّة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فضيحة تجنيس تهزّ كرة القدم الماليزيّة
A-
A+

كرة القدم

2025-11-23 | 08:23
فضيحة تجنيس تهزّ كرة القدم الماليزيّة

تعيش كرة القدم الماليزية على وقع واحدة من أكبر أزماتها

تعيش كرة القدم الماليزية على وقع واحدة من أكبر أزماتها، بعد أن أدان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاتحاد الماليزي للعبة وسبعة لاعبين مجنّسين بتهمة تزوير مستندات رسمية لاستيفاء شروط تمثيل المنتخب الوطني في تصفيات كأس آسيا 2027.
فقد خلصت لجنة الانضباط في فيفا إلى أنّ وثائق قدّمت لإثبات أصول ماليزية مزعومة لهؤلاء اللاعبين تضمّنت بيانات مزوّرة عن أماكن ولادة الأجداد وسنوات الإقامة في البلاد.
وقرّر فيفا تغريم الاتحاد الماليزي مبلغًا كبيرًا، إلى جانب فرض غرامات فردية على اللاعبين وحرمانهم من ممارسة أي نشاط كروي لمدة 12 شهرًا، بعد مشاركتهم مع المنتخب في مباراة ضمن التصفيات أمام فيتنام، استنادًا إلى أهلية تبيّن لاحقًا أنّها غير قانونية.
كما أمر الاتحاد الدولي بفتح تحقيق رسمي في آليات العمل داخل الاتحاد الماليزي، وتحديد المسؤولين عن التلاعب بالأوراق، مع إحالة الملف إلى السلطات القضائية في ماليزيا وعدة دول أخرى نظرًا لشبهة التزوير في وثائق مدنية.
الفضيحة أثارت غضبًا واسعًا في الشارع الماليزي، ووصلت أصداؤها إلى البرلمان، فيما تعهّد رئيس الوزراء أنور إبراهيم بعدم التستّر على أي طرف، مؤكدًا أنّ التحقيقات ستجري بشفافية كاملة، في الوقت الذي جمّدَت فيه وزارة الشباب والرياضة أي تمويل إضافي للاتحاد إلى حين اتضاح الصورة.



مقالات ذات صلة

فضيحة مدوّية في كرة القدم التركية
2025-10-28

فضيحة مدوّية في كرة القدم التركية

فضيحة مدويّة تهزّ كرة السلة الأميركية والمعتقلين بالعشرات
2025-10-24

فضيحة مدويّة تهزّ كرة السلة الأميركية والمعتقلين بالعشرات

القصة الكاملة لفضيحة كرة القدم التركية
2025-11-12

القصة الكاملة لفضيحة كرة القدم التركية

مدريد تحتضن كرة القدم الأميركية
2025-11-15

مدريد تحتضن كرة القدم الأميركية

فضيحة تجنيس تهزّ كرة القدم الماليزيّة

رياضة

كرة القدم

الاتحاد الدولي لكرة القدم

فيفا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
والد لاعب مكسيكي متّهم بسرقة شاحنة محمّلة بمنتجات "نايكي"
دي يونغ يفتتح "ملاعب كرويف" في مسقط رأسه

اقرأ ايضا في كرة القدم

العطاء الغازية وصيف دوري أبطال آسيا ويتأهل الى بطولة العالم
08:38

العطاء الغازية وصيف دوري أبطال آسيا ويتأهل الى بطولة العالم

ترافق مع منافسه الى كأس العالم للأندية في الميني فوتبول

08:38

العطاء الغازية وصيف دوري أبطال آسيا ويتأهل الى بطولة العالم

ترافق مع منافسه الى كأس العالم للأندية في الميني فوتبول

والد لاعب مكسيكي متّهم بسرقة شاحنة محمّلة بمنتجات "نايكي"
07:45

والد لاعب مكسيكي متّهم بسرقة شاحنة محمّلة بمنتجات "نايكي"

أفادت تقارير صحفية في المكسيك بتوقيف والده على خلفيّة سرقة شاحنة

07:45

والد لاعب مكسيكي متّهم بسرقة شاحنة محمّلة بمنتجات "نايكي"

أفادت تقارير صحفية في المكسيك بتوقيف والده على خلفيّة سرقة شاحنة

دي يونغ يفتتح "ملاعب كرويف" في مسقط رأسه
2025-11-22

دي يونغ يفتتح "ملاعب كرويف" في مسقط رأسه

في مبادرة تهدف إلى دعم كرة القدم على مستوى الأحياء

2025-11-22

دي يونغ يفتتح "ملاعب كرويف" في مسقط رأسه

في مبادرة تهدف إلى دعم كرة القدم على مستوى الأحياء

اخترنا لك
العطاء الغازية وصيف دوري أبطال آسيا ويتأهل الى بطولة العالم
08:38
والد لاعب مكسيكي متّهم بسرقة شاحنة محمّلة بمنتجات "نايكي"
07:45
دي يونغ يفتتح "ملاعب كرويف" في مسقط رأسه
2025-11-22
المغنية البريطانية الشهيرة في ديربي البرازيل بعد السوبر كلاسيكو
2025-11-22

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025