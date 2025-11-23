والد لاعب مكسيكي متّهم بسرقة شاحنة محمّلة بمنتجات "نايكي"

يواجه أوسفالدو أرياغا ، المكسيكي، ضغوطًا خارج الملعب بعدما أفادت تقارير صحفية في بتوقيف والده على خلفيّة سرقة شاحنة محمّلة بملابس وأحذية رياضية من علامة "نايكي" تُقدَّر قيمتها بنحو 40 ألف جنيه إسترليني.

وذكرت وسائل إعلام محلّيّة أن برنابا أرياغا، البالغ من العمر 56 عامًا، أوقف برفقة رجلين آخرين بعد وقت قصير من التبليغ عن سرقة الشاحنة، حيث تمكّنت السطات من تعقّب المركبة عبر كاميرات المراقبة واعتراضها في محيط مكسيكو سيتي، قبل أن تستعيد البضائع التي تُقدَّر قيمتها بما يصل إلى مليون بيزو مكسيكي.

وتشير التحقيقات الأوّليّة إلى أن الموقوفين يُشتبه في انتمائهم إلى عصابة تنشط في مكسيكو سيتي وتولوكا، متخصّصة في سرقة الشاحنات التي تنقل بضائع عالية القيمة، مع استهداف شركات النسيج والخدمات اللوجستيّة بوجه خاص.

وبحسب المصدر ذاته، يُعتقد أنّ برنابا أرياغا هو والد دييغو أوسفالدو أرياغا غارسيا، البالغ 21 عامًا، والذي يلعب في مركز الوسط الهجومي أو المحوري، وسجّل 11 هدفًا في 62 مباراة مع فريق تحت 23 عامًا لنادي أمريكا، إلى جانب ظهوره في أربع مباريات مع الفريق الأول منذ الثاني - يناير الماضي.











