رونالدو يتجنّب الغياب عن المونديال

لن يغيب عن مباريات البرتغال الأولى في 2026

في تطوّر بارز، تأكّد أن ، لاعب النصر السعودي، لن يغيب عن مباريات البرتغال الأولى في 2026، رغم طرده الأخير أمام أيرلندا في التصفيات.

الدولي (فيفا) ثبّت عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات، لكنه قرّر تعليق مباراتين منها لمدة عام كفترة مراقبة، ما يعني أن رونالدو اكتفى بالغياب عن اللقاء الختامي للتصفيات أمام أرمينيا، وسيكون متاحًا لبداية مشوار المونديال في وكندا والمكسيك.

العقوبة جاءت بسبب "سلوك عنيف أو لعب خطير"، بعد ضربة بالكوع في ظهر المدافع دارا أوشي، وهي أول بطاقة حمراء في مسيرة رونالدو الدولية البالغة 226 مباراة.

أمّا قرار التعليق فهو يعكس رغبة الاتحاد الدولي في استخدام بند يسمح بتعليق جزء من العقوبة كنوع من الإنذار المشدد، فإذا كرّر النجم مخالفة مشابهة خلال فترة المراقبة، يُفعَّل الإيقاف فورًا في أول مباريات رسمية تالية لمنتخب بلاده.

ومع تأكيد مشاركته المتوقعة في سادس مونديال له، يواصل صاحب الـ143 هدفًا دوليًّا مطاردته للّقب الكبير الوحيد الغائب عن سجله.





