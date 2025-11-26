الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رونالدو يتجنّب الغياب عن المونديال

رونالدو يتجنّب الغياب عن المونديال
كرة القدم

2025-11-25 | 23:52
رونالدو يتجنّب الغياب عن المونديال

لن يغيب عن مباريات البرتغال الأولى في كأس العالم 2026

في تطوّر بارز، تأكّد أن كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، لن يغيب عن مباريات البرتغال الأولى في كأس العالم 2026، رغم طرده الأخير أمام جمهورية أيرلندا في التصفيات. 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ثبّت عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات، لكنه قرّر تعليق مباراتين منها لمدة عام كفترة مراقبة، ما يعني أن رونالدو اكتفى بالغياب عن اللقاء الختامي للتصفيات أمام أرمينيا، وسيكون متاحًا لبداية مشوار المونديال في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
العقوبة جاءت بسبب "سلوك عنيف أو لعب خطير"، بعد ضربة بالكوع في ظهر المدافع دارا أوشي، وهي أول بطاقة حمراء في مسيرة رونالدو الدولية البالغة 226 مباراة.
أمّا قرار التعليق فهو يعكس رغبة الاتحاد الدولي في استخدام بند يسمح بتعليق جزء من العقوبة كنوع من الإنذار المشدد، فإذا كرّر النجم البرتغالي مخالفة مشابهة خلال فترة المراقبة، يُفعَّل الإيقاف فورًا في أول مباريات رسمية تالية لمنتخب بلاده.
ومع تأكيد مشاركته المتوقعة في سادس مونديال له، يواصل صاحب الـ143 هدفًا دوليًّا مطاردته للّقب الكبير الوحيد الغائب عن سجله.


مقالات ذات صلة

توخيل يفتح خط الاتصال مع المستبعدين قبل المونديال
2025-11-18

توخيل يفتح خط الاتصال مع المستبعدين قبل المونديال

فيديو - عامل تجهيزات يبكي حلم المونديال ويخطف الأضواء
2025-11-16

فيديو - عامل تجهيزات يبكي حلم المونديال ويخطف الأضواء

مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!
2025-11-13

مكافأة مليون دولار لكل لاعب في حال التأهل إلى المونديال!

فيديو - الدول الأصغر التي تأهلت عبر تاريخ المونديال
2025-10-15

فيديو - الدول الأصغر التي تأهلت عبر تاريخ المونديال

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

النصر السعودي

خمسة هزائم متتالية تُغرق أياكس في دوري أبطال أوروبا
من دوري الدرجات الدنيا إلى هزّ الشباك في دوري الأبطال

ملامح قرعة كأس العالم 2026 تفصل بين كبار المرشّحين
23:54

ملامح قرعة كأس العالم 2026 تفصل بين كبار المرشّحين

خمسة هزائم متتالية تُغرق أياكس في دوري أبطال أوروبا
23:53

خمسة هزائم متتالية تُغرق أياكس في دوري أبطال أوروبا

من دوري الدرجات الدنيا إلى هزّ الشباك في دوري الأبطال
23:41

من دوري الدرجات الدنيا إلى هزّ الشباك في دوري الأبطال

ملامح قرعة كأس العالم 2026 تفصل بين كبار المرشّحين
23:54
خمسة هزائم متتالية تُغرق أياكس في دوري أبطال أوروبا
23:53
من دوري الدرجات الدنيا إلى هزّ الشباك في دوري الأبطال
23:41
فيديو - الفنان محمد منير يُنشد "مكاني" .. الأغنية الرسمية لكأس العرب
23:39

