خمسة هزائم متتالية تُغرق أياكس في دوري أبطال أوروبا

يعيش نادي أياكس أمستردام واحدا من أصعب مواسمه أوروبيًا

يعيش نادي أياكس أمستردام واحدا من أصعب مواسمه أوروبيًا، بعدما تلقّى خمس هزائم متتالية في النسخة الحالية من ، ليجد نفسه في موقف معقّد بعيدًا عن صورته التقليدية كأحد الأسماء العريقة في القارة.

الفريق الهولندي استهل مشواره بخسارة على ملعبه أمام إنتر (0-2) قبل أن يتعرّض لسقوط قاسٍ أمام مرسيليا الفرنسي بأربعة أهداف دون رد خارد .

وتعمّقت الأزمة مع هزيمة ثقيلة ، جاءت أمام تشيلسي الإنجليزي (1-5) في ، كشفت عن هشاشة دفاعية واضحة وصعوبة في مجاراة الإيقاع العالي للمنافسين.

ولم تنجح محاولات التصحيح في الجولتين التاليتين، إذ خسر أياكس مجددًا (0-3) أمام غلطة سراي في هولندا، ثم (0-2) أمام بنفيكا على ملعبه أيضًا، ليخرج من أول خمس مباريات بلا أي نقطة، مكتفيًا بهدف وحيد مقابل 16 هدفًا استقبلتها شباكه.

هذه الحصيلة السلبية أثارت قلق جماهير النادي، خاصة أنّ أياكس يُعدّ تاريخيًّا من المدارس الكروية الرائدة في ، ويرتبط اسمه بهويّة لعب هجومية وتخريج المواهب.

لكنّ الفريق يحتاج إلى مراجعة شاملة على المستويين الفني والذهني، إذا ما أراد استعادة صورته التنافسية محليًّا وقاريًّا، وتجنّب موسم يُصنَّف ضمن الأسوأ في تاريخه الحديث.





