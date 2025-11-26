ملامح قرعة كأس العالم 2026 تفصل بين كبار المرشّحين

توجّه لرسم نظام قرعة

كشفت تقارير دولية عن توجّه لرسم نظام قرعة 2026 بطريقة تُبقي المنتخبات الكبرى مثل والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا في مسارات مختلفة حتى الأدوار النهائية، بما يقلّل من احتمالات مواجهتها لبعضها قبل المباراة النهائية.

ويأتي هذا التوجّه في ظلّ التوسّع التاريخي للبطولة إلى 48 منتخبًا، واعتماد صيغة للمجموعات، ما يفرض تحديات إضافية على مستوى التوازن التنافسي وجذب المشاهدات التلفزيونية حول .

الفكرة، بحسب ما نُقل عن مصادر في نفسه، هي ضمان أن تحافظ البطولة على "مباريات قمّة" محتملة في المراحل الحاسمة، مع مراعاة التصنيف العالمي والحضور التاريخي في النهائيات عند تحديد مستويات المنتخبات قبل السحب.

هذا التوجّه قد يثير جدلًا بين من يرى فيه ضمانًا لعوائد تسويقية وجماهيرية أعلى، ومن يعتبره نوعًا من الحماية للكبار على حساب مبدأ العشوائية التقليدي في القرعة.

ومع اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن تفاصيل آلية السحب، يُنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة نقاشات بين الاتحادات الوطنية والخبراء، خصوصًا أنّ أيّ تعديل في نظام القرعة قد ينعكس مباشرة على حظوظ المنتخبات الصاعدة الباحثة عن مفاجآت في نسخة موسّعة تاريخيّة.





