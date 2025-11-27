الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

إيقاف مدرّب ناشئين بسبب "قائمة كوكايين" في مجموعة واتساب

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إيقاف مدرّب ناشئين بسبب &quot;قائمة كوكايين&quot; في مجموعة واتساب
A-
A+

كرة القدم

2025-11-26 | 23:51
إيقاف مدرّب ناشئين بسبب "قائمة كوكايين" في مجموعة واتساب

عقوبة صارمة على أحد مدرّبي فرق الناشئين

فرضت رابطة دوري فونَكاب للتطوير في بلفاست عقوبة صارمة على أحد مدرّبي فرق الناشئين، بعد ثبوت قيامه بنشر ما وُصف بـ"قائمة أسعار لتجارة الكوكايين" في مجموعة دردشة مخصّصة للمدرّبين، تشمل فرق للأطفال تحت سنّ الثامنة.
وقرّرت إدارة الدوري استبعاد المدرّب بشكل نهائي ومنعه من ممارسة أي نشاط داخل المسابقة، في خطوة اعتُبرت رسالة واضحة بشأن عدم التسامح مع أي سلوك يرتبط بالمخدرات في بيئة كرة القدم للأطفال.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام بريطانية، فإن الرسالة التي تم تداولها في المجموعة تضمّنت ما يشبه "قائمة" لأنواع وأسعار مواد مخدّرة، قبل أن يثير محتواها صدمة واسعة بين عدد من المدرّبين، الذين بادروا إلى إبلاغ مسؤولي الدوري فتحرّكوا بسرعة للتحقيق في الواقعة.
وخلص التحقيق إلى أن مضمون الرسالة يتنافى كليًّا مع القيم التربوية والرياضية التي يُفترض أن تحكم مسابقات كرة القدم للناشئين.
وتطالب منظمات معنيّة بحماية الأطفال في الرياضة بتشديد الرقابة على بيئات التواصل الخاصة بالمدرّبين والمتطوّعين، والتأكّد من ملاءمتها لعمل معنيّ بتنشئة الأطفال، مع التأكيد على أن أي إشارات إلى تعاطي أو ترويج المخدرات يجب أن تواجه بإجراءات فورية وحاسمة للحفاظ على ثقة الأهالي وسلامة الصغار.



مقالات ذات صلة

حروق مروّعة للاعب ناشئ والسبب "مزحة"
2025-10-07

حروق مروّعة للاعب ناشئ والسبب "مزحة"

وفاة لاعب برازيلي ناشئ في حادث مأساوي
2025-11-05

وفاة لاعب برازيلي ناشئ في حادث مأساوي

إيقاف لاعب 10 أشهر بسبب دواء لتساقط الشعر!!
2025-09-09

إيقاف لاعب 10 أشهر بسبب دواء لتساقط الشعر!!

ايقاف مسلسل حب ودموع.. ما السبب؟
2025-11-03

ايقاف مسلسل حب ودموع.. ما السبب؟

إيقاف مدرّب ناشئين بسبب "قائمة كوكايين" في مجموعة واتساب

رياضة

كرة القدم

دوري فونَكاب

بلفاست

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قطر تحوّل مونديال تحت 17 عاما إلى "مختبر كروي مستقبلي"
لاعب تشيلسي السابق يتعرّض للطعن

اقرأ ايضا في كرة القدم

قطر تحوّل مونديال تحت 17 عاما إلى "مختبر كروي مستقبلي"
23:51

قطر تحوّل مونديال تحت 17 عاما إلى "مختبر كروي مستقبلي"

خطفت قطر الأنظار بأسلوب استضافتها لكأس العالم تحت 17 عاما

23:51

قطر تحوّل مونديال تحت 17 عاما إلى "مختبر كروي مستقبلي"

خطفت قطر الأنظار بأسلوب استضافتها لكأس العالم تحت 17 عاما

لاعب تشيلسي السابق يتعرّض للطعن
23:49

لاعب تشيلسي السابق يتعرّض للطعن

تعرّض لإصابات خطيرة في باريس

23:49

لاعب تشيلسي السابق يتعرّض للطعن

تعرّض لإصابات خطيرة في باريس

فيديو - لفتة إنسانية من كوبنهاغن تجاه مشجعين قطعوا 5 آلاف كيلومتر
23:48

فيديو - لفتة إنسانية من كوبنهاغن تجاه مشجعين قطعوا 5 آلاف كيلومتر

في مشهد عكس روح كرة القدم البعيدة عن الحسابات التجارية والنتائج

23:48

فيديو - لفتة إنسانية من كوبنهاغن تجاه مشجعين قطعوا 5 آلاف كيلومتر

في مشهد عكس روح كرة القدم البعيدة عن الحسابات التجارية والنتائج

اخترنا لك
قطر تحوّل مونديال تحت 17 عاما إلى "مختبر كروي مستقبلي"
23:51
لاعب تشيلسي السابق يتعرّض للطعن
23:49
فيديو - لفتة إنسانية من كوبنهاغن تجاه مشجعين قطعوا 5 آلاف كيلومتر
23:48
بنود خفيّة تعيد اسم تشابي ألونسو إلى أنفيلد
23:47

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025