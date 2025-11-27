لاعب تشيلسي السابق يتعرّض للطعن

تعرّض لإصابات خطيرة في

يخضع الفرنسي يان غيو (31 عامًا)، اللاعب السابق في الإنجليزي، للعلاج في العناية المركّزة بعد تعرّضه لإصابات خطيرة إثر هجوم بسلاح أبيض في الضواحي الجنوبية الشرقية للعاصمة .

ووقعت الحادثة بينما كان غيو برفقة أحد أصدقائه، قبل أن يُنقل على وجه إلى المستشفى وهو في حرجة.

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام بريطانية وفرنسية، فتحت تحقيقًا في الحادثة، وأسفر ذلك عن تهم بمحاولة القتل والعنف الجماعي إلى رجل، في حين وُجّهت إلى امرأة تهمة التورّط في العنف الجماعي، مع وضعها تحت صفة "مساعدة شاهدة" في شقّ محاولة القتل.

غيو أمضى عامين في بين 2009 و2011، قبل أن يلتحق بأندية فرنسية من بينها ليل ونانت، غير أنّ مسيرته الكروية توقفت مبكرًا في سن الثانية والعشرين بعد تشخيص إصابته باضطراب ثنائي القطب وخضوعه لعلاج مكثّف.

وتشير عائلته إلى أن هذا العلاج أثّر في قدرته البدنية وجعله أكثر هشاشة في مواجهة اعتداء من هذا النوع، حيث أكّدت والدة اللاعب أن الأسرة تمرّ بأيام صعبة للغاية، معربةً عن ثقتها في أن يكشف التحقيق ملابسات الاعتداء وأن تتم محاسبة المسؤولين عنه.

وما يزال غيو يتلقّى الرعاية في العناية المركّزة، بينما تتواصل التحقيقات القضائية لتحديد جميع ظروف الهجوم.







