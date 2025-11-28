الأخبار
فيديو - جماهير فلامنغو تقتحم حافلة اللاعبين قبل الإقلاع إلى ليما

فيديو - جماهير فلامنغو تقتحم حافلة اللاعبين قبل الإقلاع إلى ليما
كرة القدم

2025-11-28 | 01:16
فيديو - جماهير فلامنغو تقتحم حافلة اللاعبين قبل الإقلاع إلى ليما

استعدادا للسفر إلى ليما لخوض نهائي كأس ليبرتادوريس أمام بالميراس

شهد تحرّك فريق فلامنغو نحو مطار غاليّاو الدولي في ريو دي جانيرو، استعدادا للسفر إلى ليما لخوض نهائي كأس ليبرتادوريس أمام بالميراس، مشاهد استثنائية، بعدما نجح عدد من المشجعين في اقتحام حافلة الفريق حرفياً قبل الإقلاع إلى العاصمة البيروفية.
ورافق آلاف الأنصار حافلة الفريق من مركز التدريب إلى المطار، وتسلّق بعض مشجعي فلامنغو إلى سطح الحافلة، وتمكنوا من الدخول عبر فتحات السقف.
وبحسب تقارير صحفية، تبادل المشجعون واللاعبين العناق والتقاط الصور داخل الحافلة، ووصل الأمر إلى نزع قمصان بعض اللاعبين كتذكار، وسط أجواء حماسية صاخبة قبل النهائي القاري.
ووصف بعض أفراد البعثة ما حدث بأنه طريقة "غير آمنة" في التعبير عن الدعم، محذرين من خطر سقوط المشجعين أو إصابة اللاعبين والطاقم أثناء الاقتحام.
وخارج الحافلة، تحوّلت الأجواء الاحتفالية لاحقا إلى توتر، بعدما تدخلت الشرطة العسكرية لتفريق الحشود التي أغلقت الطرق المؤدية إلى المطار، ما أسفر عن اشتباكات محدودة استخدمت خلالها قنابل الغاز والرصاص المطاطي.
ورغم هذه الأحداث، واصابة بعض المشجعين بجروح طفيفة، أكمل فلامنغو رحلته المقررة إلى ليما على متن طائرة خاصة.



