فيديو - جماهير فلامنغو تقتحم حافلة اللاعبين قبل الإقلاع إلى ليما

Flamengo fans literally invaded the players’ bus before heading to Lima for the Libertadores final 😳🔥🇧🇷#Libertadores #Flamengo #CopaLibertadores pic.twitter.com/6dq7UfRVmF — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) November 26, 2025

شهد تحرّك فريق فلامنغو نحو مطار غاليّاو الدولي في ريو دي جانيرو، استعدادا للسفر إلى ليما لخوض ليبرتادوريس أمام بالميراس، مشاهد استثنائية، بعدما نجح عدد من المشجعين في اقتحام حافلة الفريق حرفياً قبل الإقلاع إلى البيروفية.ورافق آلاف حافلة الفريق من إلى ، وتسلّق بعض مشجعي فلامنغو إلى سطح الحافلة، وتمكنوا من الدخول عبر فتحات السقف.وبحسب تقارير صحفية، تبادل المشجعون واللاعبين العناق والتقاط الصور داخل الحافلة، ووصل الأمر إلى نزع قمصان بعض اللاعبين كتذكار، وسط أجواء حماسية صاخبة قبل النهائي القاري.ووصف بعض أفراد البعثة ما حدث بأنه طريقة "غير آمنة" في الدعم، محذرين من خطر سقوط المشجعين أو إصابة اللاعبين والطاقم أثناء الاقتحام.وخارج الحافلة، تحوّلت الأجواء الاحتفالية لاحقا إلى توتر، بعدما تدخلت الشرطة العسكرية لتفريق الحشود التي أغلقت الطرق المؤدية إلى المطار، ما أسفر عن اشتباكات محدودة استخدمت خلالها قنابل والرصاص المطاطي.ورغم هذه الأحداث، واصابة بعض المشجعين بجروح طفيفة، أكمل فلامنغو رحلته المقررة إلى ليما على متن طائرة خاصة.