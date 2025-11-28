الأخبار
فيديو - شجار بعد مباراة في بوليفيا تخلله لكمات ورذاذ فلفل و17 حالة طرد

فيديو - شجار بعد مباراة في بوليفيا تخلله لكمات ورذاذ فلفل و17 حالة طرد
كرة القدم

2025-11-28 | 01:11
فيديو - شجار بعد مباراة في بوليفيا تخلله لكمات ورذاذ فلفل و17 حالة طرد

انتهت بعراك كبير استدعى تدخّل الشرطة

تحوّلت مباراة ريال أورورو وضيفه بلومينغ في كأس بوليفيا إلى مشهد عنيف للغاية، بعد أن انتهت بعراك كبير استدعى تدخّل الشرطة وتقريراً تحكيمياً يُدين الناديين معاً.
فما كان يفترض أن يكون نهاية روتينية للمباراة، تحوّل إلى واحدة من أكثر اللحظات عنفا في كرة القدم البوليفية في الآونة الأخيرة
فقد انتهت مواجهة الإياب في ربع نهائي كأس بوليفيا بالتعادل (2-2) بين ريال أورورو وبلومينغ (1-2 ذهاباً)، لكنّ تأهل فريق سانتا كروز أشعل عراكا جماعيا حقيقيا أسفر عن حصيلة صادمة: اعتداءات متبادلة، تدخّل للشرطة باستخدام رذاذ الفلفل، و17 حالة طرد بين اللاعبين وأفراد الأجهزة الفنية.
واندلع التوتر في اللحظات التالية مباشرة لإطلاق صافرة النهاية، حين اعتبر أحد لاعبي ريال أورورو احتفال لاعب منافس استفزازا، فانطلق نحوه لمواجهته، وسرعان ما اجتذب الجدال لاعبين من الفريقين، إضافة إلى مدرب بلومينغ ماوريسيو سوريا، الذي حاول التدخل للفصل بينهم ومنع تفاقم الفوضى.
غير أن التوتر انتقل بعد أمتار قليلة، ليتحوّل إلى موجة ثانية من الاشتباكات شملت لكمات، واحتكاكات عنيفة، ومطاردات بين لاعبين ومساعدين وأفراد من الطاقمين الفنيَّين، ودخلت الشرطة إلى أرض الملعب بالدروع لمحاولة احتواء الموقف.



 

رياضة
كرة القدم
ريال أورورو
بلومينغ
كأس بوليفيا

رياضة

كرة القدم

ريال أورورو

بلومينغ

كأس بوليفيا

