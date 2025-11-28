فيديو - شجار بعد مباراة في بوليفيا تخلله لكمات ورذاذ فلفل و17 حالة طرد

Chaos in the Copa Bolivia.



There were unsavoury scenes after this game, with fights breaking out between opposing players and staff - 17 men were sent off! pic.twitter.com/gYiDZclRjo — Match of the Day (@BBCMOTD) November 27, 2025

تحوّلت مباراة أورورو وضيفه بلومينغ في كأس بوليفيا إلى عنيف للغاية، بعد أن انتهت بعراك كبير استدعى تدخّل الشرطة وتقريراً تحكيمياً يُدين الناديين معاً.فما كان يفترض أن يكون نهاية روتينية للمباراة، تحوّل إلى واحدة من أكثر اللحظات عنفا في البوليفية في الآونة .فقد انتهت مواجهة الإياب في ربع بوليفيا بالتعادل (2-2) بين ريال أورورو وبلومينغ (1-2 ذهاباً)، لكنّ تأهل فريق سانتا أشعل عراكا جماعيا حقيقيا أسفر عن حصيلة صادمة: اعتداءات متبادلة، تدخّل للشرطة باستخدام رذاذ الفلفل، و17 طرد بين اللاعبين وأفراد الأجهزة الفنية.واندلع التوتر في اللحظات التالية مباشرة لإطلاق صافرة النهاية، حين اعتبر أحد لاعبي ريال أورورو احتفال لاعب منافس استفزازا، فانطلق نحوه لمواجهته، وسرعان ما اجتذب الجدال لاعبين من الفريقين، إضافة إلى بلومينغ ماوريسيو ، الذي حاول التدخل للفصل بينهم ومنع تفاقم الفوضى.غير أن التوتر انتقل بعد أمتار قليلة، ليتحوّل إلى موجة ثانية من الاشتباكات شملت لكمات، واحتكاكات عنيفة، ومطاردات بين لاعبين ومساعدين وأفراد من الطاقمين الفنيَّين، ودخلت الشرطة إلى أرض الملعب بالدروع لمحاولة احتواء الموقف.