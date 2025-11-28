الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

أعرق أندية البرتغال على حافة التصفية والإغلاق

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أعرق أندية البرتغال على حافة التصفية والإغلاق
A-
A+

كرة القدم

2025-11-28 | 01:21
أعرق أندية البرتغال على حافة التصفية والإغلاق

تلقّى بوافيستا ضربة قاسية جديدة في أزمته المالية.

تلقّى بوافيستا البرتغالي، أحد أعرق أندية البلاد وأحد ناديين فقط خارج الثلاثي الكبير (بنفيكا وبورتو وسبورتينغ) سبق له التتويج بلقب الدوري، ضربة قاسية جديدة في أزمته المالية.
فقد تقدّم القيّم على إجراءات إفلاسه بطلب رسمي إلى المحكمة التجارية في فيلا نوفا دي غايا لإصدار أمر بتصفية النادي وإغلاقه نهائياً.
وبحسب ما كشفته صحف برتغالية ووكالة الأنباء الرسمية، جاء هذا الطلب استنادا إلى توصية لجنة الدائنين، التي رأت أن استمرار نشاط بوافيستا لم يعد مجديا اقتصاديًّا، بل يفاقم الخسائر ويُراكم الديون على "كتلة الإفلاس". 
ويُعدّ دين ضخم لصالح شركة البناء "سوماغي"، يقدَّر بنحو 6.1 ملايين جنيه إسترليني مقابل أعمال تطوير ملعب النادي، من أبرز الالتزامات المالية التي يعجز النادي عن سدادها، إلى جانب متأخرات رواتب للاعبين وموظفين.
الأزمة الرياضية للنادي سبقت التطوّر القضائي الأخير، إذ تعرّض لعقوبات من فيفا شملت حظر تسجيل لاعبين في عدّة فترات انتقال، قبل هبوطه إلى الدرجات الأدنى ثم منعه لاحقا من التسجيل في الدرجتين الثانية والثالثة والرابعة، ما دفعه إلى الانسحاب من المنافسات كليا في تشرين الأول - أكتوبر 2025.
بهذا التطور، يقف نادٍ أُسِّس قبل أكثر من 120 عاما وبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2003 وتوّج بالدوري البرتغالي موسم 2000-2001، على أعتاب اختفاء محتمل من الخريطة الكروية، في انتظار قرار المحكمة بشأن طلب التصفية وما إذا كان سيُنهي فعليًّا مسيرة أحد الأسماء التاريخية في كرة القدم البرتغالية.


مقالات ذات صلة

أوّل بطاقة حمراء لرونالدو مع البرتغال
2025-11-14

أوّل بطاقة حمراء لرونالدو مع البرتغال

رونالدو يقود لاعبي البرتغال في تأبين ديوغو جوتا
2025-09-03

رونالدو يقود لاعبي البرتغال في تأبين ديوغو جوتا

أزمة غير مسبوقة: الاتحاد البريطاني إلى التصفية الطوعية
2025-11-15

أزمة غير مسبوقة: الاتحاد البريطاني إلى التصفية الطوعية

فيفا يجمّد انتقالات ثلاثة أندية إفريقية
2025-11-20

فيفا يجمّد انتقالات ثلاثة أندية إفريقية

أعرق أندية البرتغال على حافة التصفية والإغلاق

رياضة

كرة القدم

بوافيستا

بنفيكا

بورتو

سبورتينغ

العودة الى الأعلى
Aljadeed
زوج الأم: تداخل عائلي غريب بين ميليتاو وبيريرا في البرازيل
نادي تركي يلاحق لاعبه قضائياً بعد هروبه المفاجئ إلى البرازيل

اقرأ ايضا في كرة القدم

زوج الأم: تداخل عائلي غريب بين ميليتاو وبيريرا في البرازيل
01:23

زوج الأم: تداخل عائلي غريب بين ميليتاو وبيريرا في البرازيل

موجة واسعة من الجدل والتعليقات الساخرة

01:23

زوج الأم: تداخل عائلي غريب بين ميليتاو وبيريرا في البرازيل

موجة واسعة من الجدل والتعليقات الساخرة

نادي تركي يلاحق لاعبه قضائياً بعد هروبه المفاجئ إلى البرازيل
01:18

نادي تركي يلاحق لاعبه قضائياً بعد هروبه المفاجئ إلى البرازيل

شهد الدوري التركي للدرجة الأولى واقعة لافتة

01:18

نادي تركي يلاحق لاعبه قضائياً بعد هروبه المفاجئ إلى البرازيل

شهد الدوري التركي للدرجة الأولى واقعة لافتة

فيديو - جماهير فلامنغو تقتحم حافلة اللاعبين قبل الإقلاع إلى ليما
01:16

فيديو - جماهير فلامنغو تقتحم حافلة اللاعبين قبل الإقلاع إلى ليما

استعدادا للسفر إلى ليما لخوض نهائي كأس ليبرتادوريس أمام بالميراس

01:16

فيديو - جماهير فلامنغو تقتحم حافلة اللاعبين قبل الإقلاع إلى ليما

استعدادا للسفر إلى ليما لخوض نهائي كأس ليبرتادوريس أمام بالميراس

اخترنا لك
زوج الأم: تداخل عائلي غريب بين ميليتاو وبيريرا في البرازيل
01:23
نادي تركي يلاحق لاعبه قضائياً بعد هروبه المفاجئ إلى البرازيل
01:18
فيديو - جماهير فلامنغو تقتحم حافلة اللاعبين قبل الإقلاع إلى ليما
01:16
فيديو - شجار بعد مباراة في بوليفيا تخلله لكمات ورذاذ فلفل و17 حالة طرد
01:11

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025