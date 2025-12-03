الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مصرفية تركية تُسجَن 102 عاماً بعد احتيالها على لاعبي كرة قدم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مصرفية تركية تُسجَن 102 عاماً بعد احتيالها على لاعبي كرة قدم
A-
A+

كرة القدم

2025-12-03 | 00:45
مصرفية تركية تُسجَن 102 عاماً بعد احتيالها على لاعبي كرة قدم

بعد إدانتها بالاحتيال المشدّد وتزوير وثائق خاصّة وإساءة الأمانة

قضت محكمة في إسطنبول بالسجن 102 عاما و4 أشهر على سيجيل إرزان، المديرة السابقة لفرع بنك "دنيزبانك" في منطقة فلوريا، بعد إدانتها بالاحتيال المشدّد، وتزوير وثائق خاصّة، وإساءة الأمانة، في واحدة من أضخم قضايا الاحتيال المالي المرتبطة بلاعبي كرة قدم في تركيا.
وذكرت المحكمة أنّ إرزان أدارت "صندوقًا سرّيًا" عالي العوائد لا وجود له في سجلّات البنك، واستغلّت منصبها لاستقطاب مستثمرين أثرياء بوعد أرباح كبيرة وسريعة.
وبحسب ملفّ القضيّة، فقد استهدفت إرزان أكثر من 30 شخصا، بينهم أسماء بارزة في كرة القدم مثل الدولي السابق إمره بيلوز أوغلو، والحارس الأوروغواياني فرناندو موسليرا، والجناح الأسبق لأتلتيكو مدريد وبرشلونة أردا توران، والقائد السابق لغلطه سراي سلجوق إينان، إلى جانب رجال أعمال وشخصيّات رياضيّة أخرى.
وتشير التقديرات إلى أنّ السيدة جمعت نحو 43 مليون دولار وقرابة 15 مليون ليرة تركية، غالبا نقدا، مقابل إيصالات يدوية أو أوراق مختومة فقط، قبل أن ينهار المخطط في نيسان - أبريل 2023 عندما عجزت عن مواصلة دفع العوائد.
كما غرّمت المحكمة إرزان 753880 ليرة تركية، وأبقت عليها موقوفة بانتظار مرحلة الاستئناف، فيما صدرت أحكام متفاوتة بالسجن والغرامة على متّهمين آخرين لدورهم في جمع الأموال من الضحايا، مع تبرئة عدد من كبار مديري "دنيزبانك" السابقين لعدم توافر أدلّة كافية ضدّهم.



مقالات ذات صلة

لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة
2025-11-25

لاعب كرة قدم ينجو من الموت بعد توقّف قلبه 15 دقيقة

لاعب كرة قدم يُقتل برصاص انتقامي طائش
2025-11-19

لاعب كرة قدم يُقتل برصاص انتقامي طائش

مفتاح السيارة استقر في جبين لاعب كرة قدم
2025-11-18

مفتاح السيارة استقر في جبين لاعب كرة قدم

لاعبة كرة قدم جامعية تفارق الحياة إثر حادث سكوتر كهربائي
2025-11-12

لاعبة كرة قدم جامعية تفارق الحياة إثر حادث سكوتر كهربائي

مصرفية تركية تُسجَن 102 عاماً بعد احتيالها على لاعبي كرة قدم

رياضة

كرة القدم

سيجيل إرزان

دنيزبانك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - أرسنال بتسعة لاعبين عادل توتنهام
فيديو - لورا وودز تسقط على الهواء مباشرة

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - ركلة ترجيح "مجنونة" في ملحق الدوري النرويجي
00:50

فيديو - ركلة ترجيح "مجنونة" في ملحق الدوري النرويجي

شهدت مباراة الملحق الفاصل واحدة من أكثر ركلات الترجيح جنونا

00:50

فيديو - ركلة ترجيح "مجنونة" في ملحق الدوري النرويجي

شهدت مباراة الملحق الفاصل واحدة من أكثر ركلات الترجيح جنونا

فيديو - أرسنال بتسعة لاعبين عادل توتنهام
00:48

فيديو - أرسنال بتسعة لاعبين عادل توتنهام

في أجواء مشحونة عبّر عنها الفيديو المرفق

00:48

فيديو - أرسنال بتسعة لاعبين عادل توتنهام

في أجواء مشحونة عبّر عنها الفيديو المرفق

فيديو - لورا وودز تسقط على الهواء مباشرة
00:44

فيديو - لورا وودز تسقط على الهواء مباشرة

شهدت التغطية التلفزيونية لمباراة إنجلترا وغانا حادثة مقلقة

00:44

فيديو - لورا وودز تسقط على الهواء مباشرة

شهدت التغطية التلفزيونية لمباراة إنجلترا وغانا حادثة مقلقة

اخترنا لك
فيديو - ركلة ترجيح "مجنونة" في ملحق الدوري النرويجي
00:50
فيديو - أرسنال بتسعة لاعبين عادل توتنهام
00:48
فيديو - لورا وودز تسقط على الهواء مباشرة
00:44
فيديو - إسبانيا تُتوَّج بلقب دوري الأمم للسيدات مجدّدا
00:42

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025