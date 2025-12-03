فيديو - لورا وودز تسقط على الهواء مباشرة

Wow hope Laura Woods is ok after this! Ian Wright was fast to react and catch her 🙏🏼 pic.twitter.com/U99PzLCvmz — TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad) December 2, 2025

شهدت التغطية التلفزيونية لمباراة منتخب إنجلترا للسيدات أمام غانا على ITV4 مساء الثلاثاء حادثة مقلقة، بعدما تعرّضت مقدّمة البرامج الرياضية الشهيرة لورا وودز لحالة إغماء وسقطت على الهواء مباشرة أثناء الاستوديو التحليلي قبل انطلاق اللقاء.وظهرت وودز (38 عاما) واقفة إلى جانب الخبيرين إيان رايت وأنيتا أسّانتي عند جانب ملعب سانت ماريز، قبل أن تفقد توازنها فجأة وتميل إلى الأمام، ليُسارع رايت وأسّانتي إلى الإمساك بها في لقطة لم تدم سوى ثوانٍ قبل أن يقطع المخرج الصورة ويحوّل البث إلى فاصلٍ إعلاني طويل.وعند استئناف التغطية، ظهرت المقدّمة كايتي شاناهان بدل وودز، وأبلغت المشاهدين بأن زميلتها تعرّضت لوعكة صحية وهي الآن في أيدٍ أمينة، مؤكّدة تلقيها الرعاية الطبية اللازمة في الملعب.لاحقًا، خرج خطيبها آدم كولارد عبر منصّة "إكس" ليطمئن الجمهور بأن وودز "بخير ومع الأشخاص المناسبين"، قبل أن تؤكّد هي شخصيا عبر حساباتها أنّ الأطباء رجّحوا إصابتها بفيروس يستلزم الراحة والترطيب، معتذرةً عن القلق الذي تسببت به للجمهور.وتُعدّ وودز من أبرز الوجوه التلفزيونية في الرياضة ، إذ تقدّم تغطية أبطال عبر TNT Sports، كما عادت مؤخرا إلى الشاشة بعد إجازة أمومة أعقبت إنجابها طفلها الأوّل "ليو" في الثاني - يناير 2025 من خطيبها كولارد.