الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - لورا وودز تسقط على الهواء مباشرة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - لورا وودز تسقط على الهواء مباشرة
A-
A+

كرة القدم

2025-12-03 | 00:44
فيديو - لورا وودز تسقط على الهواء مباشرة

شهدت التغطية التلفزيونية لمباراة إنجلترا وغانا حادثة مقلقة

شهدت التغطية التلفزيونية لمباراة منتخب إنجلترا للسيدات أمام غانا على قناة ITV4 مساء الثلاثاء حادثة مقلقة، بعدما تعرّضت مقدّمة البرامج الرياضية الشهيرة لورا وودز لحالة إغماء وسقطت على الهواء مباشرة أثناء الاستوديو التحليلي قبل انطلاق اللقاء.
وظهرت وودز (38 عاما) واقفة إلى جانب الخبيرين إيان رايت وأنيتا أسّانتي عند جانب ملعب سانت ماريز، قبل أن تفقد توازنها فجأة وتميل إلى الأمام، ليُسارع رايت وأسّانتي إلى الإمساك بها في لقطة لم تدم سوى ثوانٍ قبل أن يقطع المخرج الصورة ويحوّل البث إلى فاصلٍ إعلاني طويل.
وعند استئناف التغطية، ظهرت المقدّمة كايتي شاناهان بدل وودز، وأبلغت المشاهدين بأن زميلتها تعرّضت لوعكة صحية وهي الآن في أيدٍ أمينة، مؤكّدة تلقيها الرعاية الطبية اللازمة في الملعب.
لاحقًا، خرج خطيبها آدم كولارد عبر منصّة "إكس" ليطمئن الجمهور بأن وودز "بخير ومع الأشخاص المناسبين"، قبل أن تؤكّد هي شخصيا عبر حساباتها أنّ الأطباء رجّحوا إصابتها بفيروس يستلزم الراحة والترطيب، معتذرةً عن القلق الذي تسببت به للجمهور. 
وتُعدّ وودز من أبرز الوجوه التلفزيونية في الرياضة البريطانية، إذ تقدّم تغطية دوري أبطال أوروبا عبر TNT Sports، كما عادت مؤخرا إلى الشاشة بعد إجازة أمومة أعقبت إنجابها طفلها الأوّل "ليو" في كانون الثاني - يناير 2025 من خطيبها كولارد.



مقالات ذات صلة

على الهواء مباشرة.. رجل يروي كيف قتل والديه!
2025-09-27

على الهواء مباشرة.. رجل يروي كيف قتل والديه!

مباشرة على الهواء.. جدال بين سائق وعسكري متقاعد
2025-09-17

مباشرة على الهواء.. جدال بين سائق وعسكري متقاعد

رحيل نجمة هوليوود ديان لاد والدة لورا ديرن عن 89 عاما
2025-11-04

رحيل نجمة هوليوود ديان لاد والدة لورا ديرن عن 89 عاما

معلقون في الهواء.. هكذا هرب موظفو الحكومة (فيديو)
2025-09-10

معلقون في الهواء.. هكذا هرب موظفو الحكومة (فيديو)

فيديو - لورا وودز تسقط على الهواء مباشرة

رياضة

كرة القدم

لورا وودز

إيان رايت

أنيتا أسّانتي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مصرفية تركية تُسجَن 102 عاماً بعد احتيالها على لاعبي كرة قدم
فيديو - إسبانيا تُتوَّج بلقب دوري الأمم للسيدات مجدّدا

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - ركلة ترجيح "مجنونة" في ملحق الدوري النرويجي
00:50

فيديو - ركلة ترجيح "مجنونة" في ملحق الدوري النرويجي

شهدت مباراة الملحق الفاصل واحدة من أكثر ركلات الترجيح جنونا

00:50

فيديو - ركلة ترجيح "مجنونة" في ملحق الدوري النرويجي

شهدت مباراة الملحق الفاصل واحدة من أكثر ركلات الترجيح جنونا

فيديو - أرسنال بتسعة لاعبين عادل توتنهام
00:48

فيديو - أرسنال بتسعة لاعبين عادل توتنهام

في أجواء مشحونة عبّر عنها الفيديو المرفق

00:48

فيديو - أرسنال بتسعة لاعبين عادل توتنهام

في أجواء مشحونة عبّر عنها الفيديو المرفق

مصرفية تركية تُسجَن 102 عاماً بعد احتيالها على لاعبي كرة قدم
00:45

مصرفية تركية تُسجَن 102 عاماً بعد احتيالها على لاعبي كرة قدم

بعد إدانتها بالاحتيال المشدّد وتزوير وثائق خاصّة وإساءة الأمانة

00:45

مصرفية تركية تُسجَن 102 عاماً بعد احتيالها على لاعبي كرة قدم

بعد إدانتها بالاحتيال المشدّد وتزوير وثائق خاصّة وإساءة الأمانة

اخترنا لك
فيديو - ركلة ترجيح "مجنونة" في ملحق الدوري النرويجي
00:50
فيديو - أرسنال بتسعة لاعبين عادل توتنهام
00:48
مصرفية تركية تُسجَن 102 عاماً بعد احتيالها على لاعبي كرة قدم
00:45
فيديو - إسبانيا تُتوَّج بلقب دوري الأمم للسيدات مجدّدا
00:42

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025