4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - ركلة ترجيح "مجنونة" في ملحق الدوري النرويجي

فيديو - ركلة ترجيح &quot;مجنونة&quot; في ملحق الدوري النرويجي
كرة القدم

2025-12-03 | 00:50
فيديو - ركلة ترجيح "مجنونة" في ملحق الدوري النرويجي

شهدت مباراة الملحق الفاصل واحدة من أكثر ركلات الترجيح جنونا

شهدت مباراة الملحق الفاصل في الدوري النرويجي واحدة من أكثر ركلات الترجيح جنونا هذا الموسم، بعدما قرر حارس فريق براتفوغ أخذ الأمور على عاتقه في محاولة لترجيح كفّة فريقه بطريقة غير متوقعة على حساب موس (مولده).
وبينما كانت الأعصاب مشدودة لدى اللاعبين والجماهير، قام حارس براتفوغ بتصرف مفاجئ خلال إحدى الركلات، ما أثار ضجة كبيرة داخل الملعب وخارجه، واعتُبر لحظة طريفة وغريبة في آن معا. 
ورغم محاولته خطف الأنظار وإرباك الخصم، فإن لاعب موس احتفظ برباطة جأشه وتمكّن من تسجيل الركلة الحاسمة، ليقود فريقه إلى الفوز وخطف بطاقة الصعود.
اللقطة تحوّلت بسرعة إلى حديث المتابعين على مواقع التواصل، مؤكدة أن كرة القدم النرويجية ما تزال قادرة على تقديم لحظات درامية لا تُنسى حتى خارج الأضواء الكبرى.



مقالات ذات صلة

فيديو - فايكنغ يحقق لقب الدوري النرويجي بعد 34 سنة من الانتظار
2025-12-02

فيديو - فايكنغ يحقق لقب الدوري النرويجي بعد 34 سنة من الانتظار

فيديو - سيرو ميسي يخطف الأنظار بهدف من ركلة حرة
2025-11-22

فيديو - سيرو ميسي يخطف الأنظار بهدف من ركلة حرة

فيديو - بيكيه لمارسيلو: لو كنت في البرنابيو لنلت ركلة جزاء
2025-11-12

فيديو - بيكيه لمارسيلو: لو كنت في البرنابيو لنلت ركلة جزاء

فيديو - صدّ ركلة جزاء ثمّ تلقّى هدفا عكسيّا
2025-11-11

فيديو - صدّ ركلة جزاء ثمّ تلقّى هدفا عكسيّا

رياضة

كرة القدم

براتفوغ

موس

مولده

اقرأ ايضا في كرة القدم

اقرأ ايضا في كرة القدم

مصرفية تركية تُسجَن 102 عاماً بعد احتيالها على لاعبي كرة قدم
فيديو - لورا وودز تسقط على الهواء مباشرة
