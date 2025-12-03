فيديو - ركلة ترجيح "مجنونة" في ملحق الدوري النرويجي

LEVEL MIND GAMES 😂



A penalty shootout in the Norwegian playoff took a WILD turn when Brattvåg’s goalkeeper took matters into his own hands. However, the Moss player would go on to score the winner.



As if Emi needed any more ideas…

شهدت مباراة الملحق الفاصل في الدوري النرويجي واحدة من أكثر ركلات الترجيح جنونا هذا الموسم، بعدما قرر حارس فريق براتفوغ أخذ الأمور على عاتقه في محاولة لترجيح كفّة فريقه بطريقة غير متوقعة على حساب موس (مولده).وبينما كانت الأعصاب مشدودة لدى اللاعبين والجماهير، قام حارس براتفوغ بتصرف مفاجئ خلال إحدى الركلات، ما أثار داخل الملعب وخارجه، واعتُبر لحظة طريفة وغريبة في آن معا.ورغم محاولته خطف الأنظار وإرباك الخصم، فإن لاعب موس احتفظ برباطة جأشه وتمكّن من تسجيل الركلة الحاسمة، ليقود فريقه إلى الفوز وخطف بطاقة الصعود.اللقطة تحوّلت بسرعة إلى حديث المتابعين على مواقع التواصل، مؤكدة أن النرويجية ما تزال قادرة على تقديم لحظات درامية لا تُنسى حتى خارج الأضواء الكبرى.