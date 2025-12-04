ميرينو يحلّق في صدارة الهدّافين

واصل الإسباني خطف الأضواء بقميص

واصل الإسباني خطف الأضواء بقميص ، بعد أن تحوّل إلى أحد أبرز أسلحة الفريق الهجومية في خلال العام 2025.

يتصدّر الإسباني قائمة هدّافي أرسنال في البريميرليغ هذا العام برصيد 9 أهداف، في مؤشر واضح إلى تأثيره المتصاعد في الخطّ الأمامي لـ"المدفعجية".

اللافت في أرقام ميرينو أنّ 6 من هذه الأهداف جاءت بضربات رأسية، ما جعله يتفوّق على جميع لاعبي الدوري من حيث عدد الأهداف المسجَّلة بالرأس خلال العام، ورسّخ لقبه غير الرسمي بين الجماهير كـ"الهوائي"، بفضل قدرته على استغلال الكرات العرضية والثابتة داخل منطقة الجزاء.

هذا التفوّق في الألعاب الهوائية منح أرسنال سلاحا نوعيا إضافيا، إذ لم يعد الفريق يعتمد فقط على الاختراقات الأرضية والتمرير ، بل باتت الكرات العرضيّة خيارا هجوميا حاسما مع وجود ميرينو.

وتشير المتابعات الفنية إلى أنّ استمرار اللاعب على هذا النسق التهديفي قد يجعله من أبرز نجوم الموسم في البريميرليغ، ما يمنح أرسنال أفضلية مهمّة في سباق المنافسة محلّيا.








