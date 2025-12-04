الأخبار
ميرينو يحلّق في صدارة الهدّافين

كرة القدم

2025-12-04 | 00:27
ميرينو يحلّق في صدارة الهدّافين

واصل الإسباني ميكيل ميرينو خطف الأضواء بقميص أرسنال

واصل الإسباني ميكيل ميرينو خطف الأضواء بقميص أرسنال، بعد أن تحوّل إلى أحد أبرز أسلحة الفريق الهجومية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال العام 2025.
يتصدّر الإسباني قائمة هدّافي أرسنال في البريميرليغ هذا العام برصيد 9 أهداف، في مؤشر واضح إلى تأثيره المتصاعد في الخطّ الأمامي لـ"المدفعجية".
اللافت في أرقام ميرينو أنّ 6 من هذه الأهداف جاءت بضربات رأسية، ما جعله يتفوّق على جميع لاعبي الدوري من حيث عدد الأهداف المسجَّلة بالرأس خلال العام، ورسّخ لقبه غير الرسمي بين الجماهير كـ"الهوائي"، بفضل قدرته على استغلال الكرات العرضية والثابتة داخل منطقة الجزاء.
هذا التفوّق في الألعاب الهوائية منح أرسنال سلاحا نوعيا إضافيا، إذ لم يعد الفريق يعتمد فقط على الاختراقات الأرضية والتمرير القصير، بل باتت الكرات العرضيّة خيارا هجوميا حاسما مع وجود ميرينو.
وتشير المتابعات الفنية إلى أنّ استمرار اللاعب على هذا النسق التهديفي قد يجعله من أبرز نجوم الموسم في البريميرليغ، ما يمنح أرسنال أفضلية مهمّة في سباق المنافسة محلّيا.



ميرينو يحلّق في صدارة الهدّافين

رياضة

كرة القدم

ميكيل ميرينو

بقميص أرسنال

