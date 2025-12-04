قرعة مونديال 2026 تتحوّل إلى استعراض وأسعار فلكية للتذاكر

قبل يومين فقط من موعد إجراء قرعة 2026 في ، خطفت التقارير حول "طبيعة " اهتمام المتابعين بقدر لا يقل عن الاهتمام بالقرعة نفسها.

موقع متخصص في أشار إلى أنّ الفيفا والمنظّمين يسعون لتحويل القرعة إلى عرض ترفيهي ضخم، يتضمّن فقرات موسيقية لفنانين مثل "ذا فيليدج بيبول" وروبي ويليامز ضمن برنامج بعنوان "World Class".

ويعتقد بتواجد حضور سياسي وإعلامي كثيف، وسط توقّعات بهيمنة ظهور الرئيس الأميركي على المشهد في القاعة وعلى الشاشات.

الجدل الأكبر لا يتعلّق بالاستعراض فحسب، بل بأسعار تذاكر المباراة النهائية التي ظهرت على منصّة إعادة البيع الرسمية للفيفا، حيث تُعرَض بعض المقاعد بمبالغ تتراوح، بحسب التقرير نفسه، بين 8,000 و57,000 ، في أرقام وُصِفت بأنها "فلكية" حتى بمعايير البطولات الكبرى.

هذا التسعير أثار نقاشًا واسعًا حول مدى ابتعاد كرة القدم عن جمهورها التقليدي، وتحويل الحدث الأهم في اللعبة إلى منتج نخبوي مخصّص لفئات محدودة قادرة على تحمّل تلك الكلفة، في وقت تعاني فيه جماهير عديدة أصلاً من ارتفاع أسعار التذاكر في البطولات المحلية.

