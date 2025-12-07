فيديو - شجار جماعي بعد خسارة بريستول سيتي أمام ميلوول

Bristol City and Millwall broke out in a mass brawl at the end of the Lions' 1-0 win these evening 🫣 pic.twitter.com/wmElTrhTMU — Sky Sports Football (@SkyFootball) December 6, 2025 The scenes as a fight broke out at FT in the game between Bristol City and Millwall…🫣 pic.twitter.com/QwlcvxyOrp https://t.co/gDOQK01AtV — george (@StokeyyG2) December 6, 2025 What disgraceful behavior from Bristol City players. What disrespect to the greatest manager in England. This is for the most severe punishment.



#Millwall won and someone can't stand that. pic.twitter.com/lEiYbWzCJY — Miodrag (@MIL0SEVIC) December 6, 2025

انتهت مواجهة بريستول سيتي وميلوول في الإنكليزي (التشامبيونشيب) بمشهد فوضوي لافت، بعد اندلاع جماعي بين لاعبي الفريقين وأفراد الطاقمين الفنيين عقب صافرة النهاية، إثر فوز الضيوف (1-0).وفشل بريستول سيتي في فك شفرة دفاع ميلوول طوال المباراة، رغم امتلاكه الأفضلية، قبل أن يحسم الصربي ميهايلو إيفانوفيتش النتيجة لمصلحة فريقه بهدف في الشوط الثاني، حافظ عليه الضيوف حتى النهاية رغم ثلاث مطالبات بركلات جزاء وهدف ملغى لأصحاب .وانفجر التوتر مباشرة بعد نهاية اللقاء، حين بدا أنّ قائد بريستول سيتي جايسون نايت دفع ميلوول أليكس نيل على الخط الجانبي، لتشتعل مناوشات حادّة شارك فيها لاعبو الفريقين وبعض أفراد الأجهزة الفنية، في مشاهد عكست حجم الضغط العصبي المحيط بصراع المراكز المتقدمة في الجدول.ههذه الهزيمة أبقت بريستول سيتي في المركز السابع، على بعد نقطة واحدة من مراكز الملحق المؤهل إلى البريميرليغ، مع اتساع الفارق تدريجياً مع فرق الصدارة، وبينها ميلوول نفسه الذي عزز موقعه في المركز الثالث واقترب أكثر من مراكز الصعود المباشر.كان ثقيلاً على مستوى الدرجة الأولى عمومًا، بعدما شهدت المسابقة إلغاء مباراتين أخريين، إحداهما بسبب طارئة في المدرجات انتهت بوفاة مشجع، والثانية نتيجة سوء حالة أرضية الملعب بسبب الأحوال الجوية.