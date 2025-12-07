الأخبار
فيديو - شجار جماعي بعد خسارة بريستول سيتي أمام ميلوول

فيديو - شجار جماعي بعد خسارة بريستول سيتي أمام ميلوول
كرة القدم

2025-12-07 | 02:56
فيديو - شجار جماعي بعد خسارة بريستول سيتي أمام ميلوول

شجار جماعي بين لاعبي الفريقين وأفراد الطاقمين الفنيين


انتهت مواجهة بريستول سيتي وميلوول في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي (التشامبيونشيب) بمشهد فوضوي لافت، بعد اندلاع شجار جماعي بين لاعبي الفريقين وأفراد الطاقمين الفنيين عقب صافرة النهاية، إثر فوز الضيوف (1-0).
وفشل بريستول سيتي في فك شفرة دفاع ميلوول طوال المباراة، رغم امتلاكه الأفضلية، قبل أن يحسم الصربي ميهايلو إيفانوفيتش النتيجة لمصلحة فريقه بهدف في الشوط الثاني، حافظ عليه الضيوف حتى النهاية رغم ثلاث مطالبات بركلات جزاء وهدف ملغى لأصحاب الأرض.
وانفجر التوتر مباشرة بعد نهاية اللقاء، حين بدا أنّ قائد بريستول سيتي جايسون نايت دفع مدرب ميلوول أليكس نيل على الخط الجانبي، لتشتعل مناوشات حادّة شارك فيها لاعبو الفريقين وبعض أفراد الأجهزة الفنية، في مشاهد عكست حجم الضغط العصبي المحيط بصراع المراكز المتقدمة في الجدول.ه 
هذه الهزيمة أبقت بريستول سيتي في المركز السابع، على بعد نقطة واحدة من مراكز الملحق المؤهل إلى البريميرليغ، مع اتساع الفارق تدريجياً مع فرق الصدارة، وبينها ميلوول نفسه الذي عزز موقعه في المركز الثالث واقترب أكثر من مراكز الصعود المباشر.
اليوم كان ثقيلاً على مستوى الدرجة الأولى عمومًا، بعدما شهدت المسابقة إلغاء مباراتين أخريين، إحداهما بسبب حالة طارئة في المدرجات انتهت بوفاة مشجع، والثانية نتيجة سوء حالة أرضية الملعب بسبب الأحوال الجوية.



فيديو - شجار جماعي بعد خسارة بريستول سيتي أمام ميلوول

