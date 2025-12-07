الأخبار
وفاة مشجع لتشارلتون بعد حالة طارئة في المدرجات

كرة القدم

2025-12-07 | 02:55
وفاة مشجع لتشارلتون بعد حالة طارئة في المدرجات

بعد تعرّضه لحالة طبية طارئة خلال مباراة الفريق أمام بورتسموث

أعلن نادي تشارلتون أثليتك الإنجليزي، عن وفاة أحد مشجعيه بعد تعرّضه لحالة طبية طارئة خلال مباراة الفريق أمام بورتسموث في دوري الدرجة الأولى (التشامبيونشيب) على ملعب "ذا فالي".
المباراة توقّفت بعد مرور 12 دقيقة فقط، حين أُبلِغ الطاقم التحكيمي بوجود وضع صحي خطِر في المدرج الخلفي خلف المرمى، وعلى الفور، غادر اللاعبون أرض الملعب، قبل أن يُتّخذ قرار بإلغاء المباراة بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.
طاقم الإسعاف تدخّل بسرعة وقدّم العلاج للمشجع لعدّة دقائق في المدرجات، وسط حالة من القلق والصمت بين الجماهير، ثم نُقل بواسطة المسعفين إلى المستشفى.
وبعد ساعات قليلة، أعلن تشارلتون في بيان رسمي أنّ المشجع لم يتمكّن من النجاة رغم الجهود الطبية المبذولة، مؤكّدًا الحزن العميق داخل النادي، وموجّهًا الشكر للطواقم الطبية والموظفين والجماهير على تعاونهم في تلك اللحظات الصعبة.


