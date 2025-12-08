فيديو - هالك يقصف فاسكو من ركلة حرّة صاروخية

GOLAÇO DO HULK pic.twitter.com/6N096Tzy9i — Olé do Galo (@OledoCam) December 7, 2025

خطف المخضرم هالك الأضواء في من جديد، بعدما سجّل هدفا مذهلا من ركلة حرة بعيدة المدى في فوز أتلتيكو مينيرو العريض على فاسكو دا غاما (5-0) في الجولة الـ38 والأخيرة من .وجاء هدف هالك في الدقيقة 31 من الشوط الأول، بتسديدة قوية من مسافة بعيدة، فسكنت الزاوية التي كان يتمركز فيها الحارس ليو جارديم، وسط انتقادات لخياره بوضع لاعب واحد فقط في الحائط أمام أحد أخطر منفّذي الركلات الثابتة في البلاد.المباراة انتهت بخماسية نظيفة لصالح أتلتيكو، بهدفي ألونسو ودودو (هدفين) إضافة إلى هدف عكسي، وهي أكبر نتيجة يحققها "غالو" في تاريخه أمام فاسكو، ومنحت الفريق بطاقة المشاركة في كأس سود أميركانا الموسم المقبل.هدف هالك الصاروخي لم يكن مجرد لقطة استعراضية، بل حمل أبعادا رقمية وتاريخية، فهذه هي الركلة الحرة رقم 16 التي يسجّل منها هالك بقميص أتلتيكو، ليرفع رصيده مع النادي إلى 135 هدفا، ما يجعله ضمن الثمانية الأوائل في قائمة هدّافيه التاريخيين.