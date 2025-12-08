فيديو - هالك يقصف فاسكو من ركلة حرّة صاروخية

خطف المخضرم هالك الأضواء في البرازيل
من جديد، بعدما سجّل هدفا مذهلا من ركلة حرة بعيدة المدى في فوز أتلتيكو مينيرو العريض على فاسكو دا غاما (5-0) في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري البرازيلي
.
وجاء هدف هالك في الدقيقة 31 من الشوط الأول، بتسديدة قوية من مسافة بعيدة، فسكنت الكرة
الزاوية التي كان يتمركز فيها الحارس ليو جارديم، وسط انتقادات لخياره بوضع لاعب واحد فقط في الحائط البشري
أمام أحد أخطر منفّذي الركلات الثابتة في البلاد.
المباراة انتهت بخماسية نظيفة لصالح أتلتيكو، بهدفي جونيور
ألونسو ودودو (هدفين) إضافة إلى هدف عكسي، وهي أكبر نتيجة يحققها "غالو" في تاريخه أمام فاسكو، ومنحت الفريق بطاقة المشاركة في كأس كوبا
سود أميركانا الموسم المقبل.
هدف هالك الصاروخي لم يكن مجرد لقطة استعراضية، بل حمل أبعادا رقمية وتاريخية، فهذه هي الركلة الحرة رقم 16 التي يسجّل منها هالك بقميص أتلتيكو، ليرفع رصيده مع النادي إلى 135 هدفا، ما يجعله ضمن الثمانية الأوائل في قائمة هدّافيه التاريخيين.