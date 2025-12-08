الأخبار
فيديو - فضيحة "الغاز الضاحك" تُربك توتنهام

فيديو - فضيحة "الغاز الضاحك" تُربك توتنهام
كرة القدم

2025-12-08 | 00:27
فيديو - فضيحة "الغاز الضاحك" تُربك توتنهام

فتح توتنهام تحقيق داخلي عاجل في سلوك لاعبه

يعيش نادي توتنهام حالة ارتباك بعد انتشار فيديو يظهر المالي إيف بيسوما وهو يستنشق غاز أكسيد النيتروس (الغاز الضاحك)، ما دفع النادي إلى فتح تحقيق داخلي عاجل في سلوك لاعبه. 
الفيديو، الذي نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، يُظهر بيسوما (29 عاما) وهو يستخدم المادة المحظورة ترفيهيا، في وقت تُعدّ فيه حيازة هذا الغاز واستخدامه لأغراض ترفيهية مخالفَة للقانون في المملكة المتحدة وقد يعرّضان صاحبهما لعقوبة تصل إلى السجن لعامين.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتورّط فيها بيسوما بقضية مشابهة، إذ سبق أن عوقب بالإيقاف مباراة واحدة في 2024 بسبب واقعة مماثلة.
كما تعرّض في السابق لعقوبات انضباطية تتعلق بالتأخّر عن التمارين والاستبعاد من بعض المباريات، وهو لم يشارك دقيقة واحدة هذا الموسم تحت قيادة المدرب توماس فرانك، ورصيده داخل غرفة الملابس والجهاز الفني يتآكل مع كل حادثة جديدة.
النادي اكتفى ببيان مقتضب جاء فيه "نقوم بمراجعة ما حدث وسنتعامل مع الأمر داخليا"، من دون كشف طبيعة العقوبة المتوقعة. 
لكن محللين في الصحافة الإنكليزية يتوقعون أن يدفع تكرار السلوك غير المنضبط إدارة توتنهام إلى التفكير جديا في رحيل بيسوما في أقرب سوق انتقالات، خصوصًا في ظل حساسية صورة النادي أمام الجماهير والرعاة في قضايا السلوكيات المرتبطة بمواد محظورة.



