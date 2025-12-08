فيديو - فضيحة "الغاز الضاحك" تُربك توتنهام

HEARTWARMING ♥️ Yves Bissouma blows up a balloon to help decorate his nephew’s birthday partypic.twitter.com/7NRUdL76cB — Sash (@sashedelic) December 6, 2025

يعيش نادي توتنهام ارتباك بعد انتشار فيديو يظهر المالي إيف بيسوما وهو يستنشق غاز أكسيد النيتروس (الغاز الضاحك)، ما دفع النادي إلى فتح تحقيق داخلي عاجل في سلوك لاعبه.الفيديو، الذي نشرته صحيفة "ذا صن" ، يُظهر بيسوما (29 عاما) وهو يستخدم المادة المحظورة ترفيهيا، في وقت تُعدّ فيه حيازة هذا واستخدامه لأغراض ترفيهية مخالفَة للقانون في المتحدة وقد يعرّضان صاحبهما لعقوبة تصل إلى السجن لعامين.وهذه ليست المرة الأولى التي يتورّط فيها بيسوما بقضية مشابهة، إذ سبق أن عوقب بالإيقاف مباراة واحدة في 2024 بسبب واقعة مماثلة.كما تعرّض في السابق لعقوبات انضباطية تتعلق بالتأخّر عن التمارين والاستبعاد من بعض المباريات، وهو لم يشارك دقيقة واحدة هذا الموسم تحت قيادة المدرب توماس فرانك، ورصيده داخل غرفة الملابس والجهاز الفني يتآكل مع كل حادثة .النادي اكتفى ببيان مقتضب جاء فيه "نقوم بمراجعة ما حدث وسنتعامل مع الأمر داخليا"، من دون كشف طبيعة العقوبة المتوقعة.لكن محللين في الصحافة يتوقعون أن يدفع تكرار السلوك غير المنضبط إدارة توتنهام إلى التفكير جديا في رحيل بيسوما في أقرب سوق انتقالات، خصوصًا في ظل حساسية صورة النادي أمام الجماهير والرعاة في قضايا السلوكيات المرتبطة بمواد محظورة.