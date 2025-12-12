فيديو - برشلونة يقترب من ضم لاعب الأهلي المصري

يواصل تحرّكاته في سوق المواهب الشابة، مع اقترابه من حسم صفقة المهاجم المصري حمزة عبد ، خريج ولاعب منتخب مصر للناشئين.

وبحسب صحيفة "آس" ، فإن المفاوضات بين ومعسكر اللاعب متقدّمة للغاية، مع تأكيد أنّ الاتفاق لم يُغلَق بشكل نهائي بعد، لكن النادي الكتالوني يُعدّ في مركز متقدّم مقارنةً ببقية المهتمين باللاعب.

التقارير نفسها أوضحت أنّ الخطة تقضي بضم اللاعب رسميا في فترة الانتقالات الشتوية خلال الثاني - يناير، على أن يتمّ قيده بعد بلوغه 18 عاما، التزاما بلوائح انتقال اللاعبين القُصّر، مع توجيهه في البداية إلى فريق برشلونة أتلتيك أو فرق الفئات السنّيّة، تمهيدا لتصعيده تدريجيا إذا أثبت قدراته.

ويُوصف عبد الكريم بأنّه رأس حربة كلاسيكي، يتمتّع ببنية جسديّة قويّة وحضور داخل منطقة الجزاء، وقد لفت أنظار كشّافي برشلونة خلال مشاركاته مع الأهلي ومنتخب مصر تحت 17 عاما، حيث برز بمعدّل تهديفي مميّز.

وفي المقابل، تذكر تقارير أنّ الأهلي يدرس الكتالوني بعناية، مع سعيه لضمان بنود تحفظ حقوقه مستقبلًا، مثل نسبة من إعادة البيع أو حوافز مرتبطة بمشاركات اللاعب.







