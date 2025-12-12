الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - برشلونة يقترب من ضم لاعب الأهلي المصري

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - برشلونة يقترب من ضم لاعب الأهلي المصري
A-
A+

كرة القدم

2025-12-11 | 23:28
فيديو - برشلونة يقترب من ضم لاعب الأهلي المصري

يواصل نادي برشلونة تحرّكاته في سوق المواهب الشابة

يواصل نادي برشلونة تحرّكاته في سوق المواهب الشابة، مع اقترابه من حسم صفقة المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، خريج أكاديمية الأهلي ولاعب منتخب مصر للناشئين.
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن المفاوضات بين برشلونة ومعسكر اللاعب متقدّمة للغاية، مع تأكيد أنّ الاتفاق لم يُغلَق بشكل نهائي بعد، لكن النادي الكتالوني يُعدّ في مركز متقدّم مقارنةً ببقية المهتمين باللاعب.
التقارير نفسها أوضحت أنّ الخطة تقضي بضم اللاعب رسميا في فترة الانتقالات الشتوية خلال كانون الثاني - يناير، على أن يتمّ قيده بعد بلوغه 18 عاما، التزاما بلوائح انتقال اللاعبين القُصّر، مع توجيهه في البداية إلى فريق برشلونة أتلتيك أو فرق الفئات السنّيّة، تمهيدا لتصعيده تدريجيا إذا أثبت قدراته.
ويُوصف عبد الكريم بأنّه رأس حربة كلاسيكي، يتمتّع ببنية جسديّة قويّة وحضور داخل منطقة الجزاء، وقد لفت أنظار كشّافي برشلونة خلال مشاركاته مع الأهلي ومنتخب مصر تحت 17 عاما، حيث برز بمعدّل تهديفي مميّز.
وفي المقابل، تذكر تقارير مصرية أنّ الأهلي يدرس العرض الكتالوني بعناية، مع سعيه لضمان بنود تحفظ حقوقه مستقبلًا، مثل نسبة من إعادة البيع أو حوافز مرتبطة بمشاركات اللاعب.



مقالات ذات صلة

برشلونة يراقب لاعب الأهلي المصري الموهوب
2025-12-02

برشلونة يراقب لاعب الأهلي المصري الموهوب

انتخابات الأهلي المصري على وقع محمد صلاح
2025-10-31

انتخابات الأهلي المصري على وقع محمد صلاح

نجم الأهلي المصري يتفاعل مع صحفي وطفل فلسطيني
2025-10-11

نجم الأهلي المصري يتفاعل مع صحفي وطفل فلسطيني

فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق
2025-11-11

فيديو - اصطدامٌ عنيف واستئصالٌ للطحال للاعب برشلونة السابق

فيديو - برشلونة يقترب من ضم لاعب الأهلي المصري

رياضة

كرة القدم

برشلونة

حمزة عبد الكريم

الأهلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - كيفن كيغن يعود إلى الواجهة… خلف البار هذه المرّة
مانشستر يونايتد يغرق في الخسائر المالية

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - حريق متعمّد يدمّر مدرج نادي هاكا الفنلندي
23:31

فيديو - حريق متعمّد يدمّر مدرج نادي هاكا الفنلندي

عاشت كرة القدم الفنلندية صدمة حقيقية

23:31

فيديو - حريق متعمّد يدمّر مدرج نادي هاكا الفنلندي

عاشت كرة القدم الفنلندية صدمة حقيقية

فيديو - كيفن كيغن يعود إلى الواجهة… خلف البار هذه المرّة
23:30

فيديو - كيفن كيغن يعود إلى الواجهة… خلف البار هذه المرّة

في مشهد غير مألوف لعشّاق كرة القدم الإنكليزية

23:30

فيديو - كيفن كيغن يعود إلى الواجهة… خلف البار هذه المرّة

في مشهد غير مألوف لعشّاق كرة القدم الإنكليزية

مانشستر يونايتد يغرق في الخسائر المالية
23:27

مانشستر يونايتد يغرق في الخسائر المالية

خطف نادي مانشستر يونايتد الأنظار بتقرير مالي مقلق

23:27

مانشستر يونايتد يغرق في الخسائر المالية

خطف نادي مانشستر يونايتد الأنظار بتقرير مالي مقلق

اخترنا لك
فيديو - حريق متعمّد يدمّر مدرج نادي هاكا الفنلندي
23:31
فيديو - كيفن كيغن يعود إلى الواجهة… خلف البار هذه المرّة
23:30
مانشستر يونايتد يغرق في الخسائر المالية
23:27
أزمة نيس تتفاقم: 8 هزائم متتالية في جميع المسابقات
23:26

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025