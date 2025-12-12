فيديو - حريق متعمّد يدمّر مدرج نادي هاكا الفنلندي

Scandal in Finland: a team was relegated and the fans set their own stadium on fire 😢🇫🇮



Top-flight club FC Haka have suffered a fresh blow after relegation.



And a stand at one end of their🏟️Factory Field (Tehtaan kenttä) stadium was destroyed after a fire broke out on Sunday… pic.twitter.com/q1hFJLBKD0 — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) December 11, 2025

عاشت الفنلندية صدمة حقيقية بعد إعلان الشرطة أنّ الحريق الذي دمّر مدرجا كاملا في ملعب نادي هاكا التاريخي كان بفعل متعمّد.وقد اندلع الحريق ليل الأحد في الملعب في مدينة فالكياكوسكي، بعد أسابيع قليلة فقط من هبوط الفريق من الدوري الفنلندي، ما أثار موجة استياء وتعاطف مع النادي العريق، صاحب 9 ألقاب في الدوري و12 لقبا في مسابقة الكأس.تقارير الشرطة أوضحت أنّ ثلاثة قاصرين كانوا في موقع الحادث، وأنّ أحدهم – وهو دون سنّ المسؤولية الجزائية – اعترف بإشعال جسم أدّى إلى اشتعال المدرج الخشبي وامتداد النيران إلى العشب الصناعي، قبل أن تتمكّن فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع تضرّر باقي المرافق.رئيس النادي ومسؤولوه وصفوا ما جرى بأنّه "ضربة قاسية" لنادٍ يواجه أصلا ضغوطا مالية ورياضية بعد الهبوط، مشيرين إلى أنّ تكلفة إعادة بناء المدرّج وإصلاح أرضية الملعب ستكون كبيرة، وأنّ الإدارة اضطرت إلى إطلاق حملة تبرّعات لمساندة النادي في تجاوز الكارثة.ورغم عدم تسجيل أيّ إصابات بشريّة، أثار الحادث نقاشا واسعا في الإعلام الفنلندي حول أمن الملاعب وسلوك بعض المشجعين ، والحاجة إلى تشديد إجراءات السلامة والمراقبة، في بيئة رياضية مشحونة بالخيبات والانفعالات بعد هبوط فرق تاريخية إلى الدرجات .