4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيفا يطرح تذاكر المونديال بـ60 دولاراً

كرة القدم

2025-12-17 | 00:34
إطلاق فئة تذاكر جديدة بسعر 60 دولارا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إطلاق فئة تذاكر جديدة بسعر 60 دولارا، ضمن خطة تهدف إلى خفض كلفة الحضور الجماهيري في كأس العالم 2026، وتوسيع فرص الوصول إلى المدرجات لجماهير المنتخبات المتأهلة، في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول تسعير التذاكر قبل انطلاق البطولة.
وبحسب التفاصيل، تغطي هذه الفئة مباريات البطولة كافة وعددها 104، بما فيها المباراة النهائية، لكنّ طرحها سيكون "بعدد محدود" عبر حصص الاتحادات الوطنية للمنتخبات المشاركة، حيث تُدار عملية التوزيع من خلال برامج تذاكر موجّهة لمشجعي كلّ منتخب، على أن تحدّد الاتحادات معايير الأولويّة بما يخدم "الجماهير الأكثر ارتباطًا" بمنتخباتها.
وأوضح الاتحاد الدولي أنّ فئة 60 دولارا تمثّل 10% من حصّة كلّ اتحاد مشارك، على أن تُضاف إليها فئة أخرى "أقلّ كلفة" تشكّل 40% إضافية، ليصل إجمالي الفئات الأكثر توفيرًا إلى 50% من حصّة كلّ اتحاد.
كما أشار الفيفا إلى ميزة تتعلق بالاسترداد المالي، إذ يُعفى المتقدمون عبر برامج الاتحادات من الرسوم الإدارية عند طلب استرجاع الأموال إذا لم يتأهل منتخبهم إلى الأدوار الإقصائية.
ويأتي الإعلان بينما تتواصل مرحلة سحب بيع التذاكر التي بدأت في 11 كانون الأوّل – ديسمبر، وتستمر حتى 13 كانون الثاني - يناير، قبل بطولة تمتد بين 11 حزيران - يونيو و19 تموز - يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



