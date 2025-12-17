فيفا يطرح تذاكر المونديال بـ60 دولاراً

إطلاق فئة تذاكر بسعر 60 دولارا

أعلن الدولي "فيفا" إطلاق فئة تذاكر بسعر 60 دولارا، ضمن خطة تهدف إلى خفض كلفة الحضور الجماهيري في 2026، وتوسيع فرص الوصول إلى المدرجات لجماهير المنتخبات المتأهلة، في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول تسعير التذاكر قبل انطلاق البطولة.

وبحسب التفاصيل، تغطي هذه الفئة مباريات البطولة كافة وعددها 104، بما فيها المباراة النهائية، لكنّ طرحها سيكون "بعدد محدود" عبر حصص الاتحادات الوطنية للمنتخبات المشاركة، حيث تُدار عملية التوزيع من خلال برامج تذاكر موجّهة لمشجعي كلّ منتخب، على أن تحدّد الاتحادات معايير الأولويّة بما يخدم "الجماهير الأكثر ارتباطًا" بمنتخباتها.

وأوضح الاتحاد الدولي أنّ فئة 60 دولارا تمثّل 10% من حصّة كلّ اتحاد مشارك، على أن تُضاف إليها فئة أخرى "أقلّ كلفة" تشكّل 40% إضافية، ليصل إجمالي الفئات الأكثر توفيرًا إلى 50% من حصّة كلّ اتحاد.

كما أشار الفيفا إلى ميزة تتعلق بالاسترداد المالي، إذ يُعفى المتقدمون عبر برامج الاتحادات من الرسوم الإدارية عند طلب استرجاع الأموال إذا لم يتأهل منتخبهم إلى الأدوار الإقصائية.

ويأتي الإعلان بينما تتواصل مرحلة سحب بيع التذاكر التي بدأت في 11 الأوّل – ديسمبر، وتستمر حتى 13 كانون الثاني - يناير، قبل بطولة تمتد بين 11 حزيران - يونيو و19 - يوليو في وكندا والمكسيك.







