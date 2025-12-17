محكمة باريس تُلزم سان جرمان بدفع 60 مليونا لمبابي

المبلغ يشمل أجورا غير مدفوعة ومكافآت منصوصا عليها في

أصدرت محكمة العمل في ، حكما يُلزم نادي باريس سان جرمان بدفع 60 مليون لمهاجمه السابق كيليان مبابي، كنتيجة لنزاع – تعاقدي، يُعد من أكثر الملفات توترا في خلال العامين الأخيرين.

وذكرت المحكمة أن المبلغ يشمل أجورا غير مدفوعة ومكافآت منصوصا عليها في ، بعدما تقدّم اللاعب بدعواه إثر أشُهر من المرافعات وتبادل المستندات بين الطرفين.

ويعود أصل القضية إلى مطالبة مبابي بمستحقات قال إنها حُجبت عنه قبل رحيله، وتشمل رواتب ومكافآت مرتبطة ببنود عقده عن أشهر - أبريل وأيار - مايو وحزيران - 2024، وذلك قبيل انتقاله لاحقا إلى من دون مقابل.

ووفق ما نقلته وكالة ، رأت المحكمة أن دفوع النادي الأساسية لإسقاط الاستحقاقات لم تُدعَّم بما يكفي، لا سيما لجهة عدم تقديم ما يثبت وجود تنازل مكتوب من اللاعب عن حقوقه المالية.

وفي المقابل، أشارت حيثيات الحكم إلى رفض بعض المطالب الإضافية التي كان مبابي قد تقدم بها، ما يعني أن القرار أنهى جزءا من النزاع ولم يُغلقه بالكامل.

من جانبه، أعلن باريس سان جرمان أنّه سيلتزم بالحكم مع الاحتفاظ بحقه في ، بينما اعتبر محامو مبابي أنّ القرار يرسّخ خضوع الأندية لقواعد قانون العمل مثل أي جهة أخرى.





