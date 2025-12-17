محكمة باريس تُلزم سان جرمان بدفع 60 مليونا لمبابي

أصدرت محكمة العمل في باريس
، حكما يُلزم نادي باريس سان جرمان بدفع 60 مليون يورو
لمهاجمه السابق كيليان مبابي، كنتيجة لنزاع مالي
– تعاقدي، يُعد من أكثر الملفات توترا في كرة القدم الفرنسية
خلال العامين الأخيرين.
وذكرت المحكمة أن المبلغ يشمل أجورا غير مدفوعة ومكافآت منصوصا عليها في العقد
، بعدما تقدّم اللاعب بدعواه إثر أشُهر من المرافعات وتبادل المستندات بين الطرفين.
ويعود أصل القضية إلى مطالبة مبابي بمستحقات قال إنها حُجبت عنه قبل رحيله، وتشمل رواتب ومكافآت مرتبطة ببنود عقده عن أشهر نيسان
- أبريل وأيار - مايو وحزيران - يونيو
2024، وذلك قبيل انتقاله لاحقا إلى ريال مدريد
من دون مقابل.
ووفق ما نقلته وكالة رويترز
، رأت المحكمة أن دفوع النادي الأساسية لإسقاط الاستحقاقات لم تُدعَّم بما يكفي، لا سيما لجهة عدم تقديم ما يثبت وجود تنازل مكتوب من اللاعب عن حقوقه المالية.
وفي المقابل، أشارت حيثيات الحكم إلى رفض بعض المطالب الإضافية التي كان مبابي قد تقدم بها، ما يعني أن القرار أنهى جزءا من النزاع ولم يُغلقه بالكامل.
من جانبه، أعلن باريس سان جرمان أنّه سيلتزم بالحكم مع الاحتفاظ بحقه في الاستئناف
، بينما اعتبر محامو مبابي أنّ القرار يرسّخ خضوع الأندية لقواعد قانون العمل مثل أي جهة أخرى.