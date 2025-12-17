الأخبار
رقم تاريخي لإسبانيا في العام 2025

رقم تاريخي لإسبانيا في العام 2025
2025-12-17 | 00:36
رقم تاريخي لإسبانيا في العام 2025

أنهى منتخب إسبانيا العام 2025 بإحصائية هجومية لافتة

أنهى منتخب إسبانيا العام 2025 بإحصائية هجومية لافتة تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، بعدما سجّل هدفين أو أكثر في كل مباراة خاضها خلال العام، والتي بلغت 10 مباريات رسمية ضمن دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس العالم 2026.
وتُظهر حصيلة نتائج العام أن إسبانيا لم تنزل تحت سقف الهدفين في أي مواجهة، سواء في مباريات خروج المغلوب بدوري الأمم أو في نوافذ التصفيات الأوروبية المؤهِّلة للمونديال، ما يعكس ثباتا تهديفيا نادرا على مستوى المنتخبات.
وباحتساب الأهداف المسجّلة في هذه المباريات العشر، يكون قد بلغ رصيد المنتخب 33 هدفا بمعدل 3.3 أهداف في المباراة الواحدة.
وتزامن هذا المنحى الهجومي مع سلسلة عدم خسارة تاريخية، إذ تجاوز المنتخب حاجز إنجاز جيل فيسنتي دل بوسكي من حيث عدد المباريات الرسمية المتتالية دون هزيمة، مع تشديد دي لا فوينتي على ضرورة "لواقعية" وعدم الانجراف خلف الترشيحات.
كما لفتت تقارير إحصائية إلى أن المنتخب يواصل منذ أكثر من 365 يوما تسجيل هدفين على الأقل في كل مباراة، في سلسلة امتدت إلى 12 مباراة متتالية عبر نافذتي 2024 و2025.


