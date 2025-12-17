الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سندرلاند الأكثر تضرراً بسبب كأس الأمم الأفريقية

سندرلاند الأكثر تضرراً بسبب كأس الأمم الأفريقية
كرة القدم

2025-12-17 | 00:37
سندرلاند الأكثر تضرراً بسبب كأس الأمم الأفريقية

تحوّل توقيت كأس الأمم الأفريقية إلى عامل ضغط مباشر على أندية أوروبا

تحوّل توقيت كأس الأمم الأفريقية إلى عامل ضغط مباشر على أندية أوروبا خلال فترة ازدحام المباريات الشتوية، بعدما كشفت معطيات عن كون سندرلاند النادي الأكثر تضررا في الدوري الإنجليزي من حيث عدد اللاعبين الذين سيفتقدهم بسبب الاستدعاءات الدولية للبطولة.
ويغيب عن سندرلاند 6 لاعبين خلال الأسابيع المقبلة، في حين تتأثر أندية أخرى في إنجلترا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا بدرجات متفاوتة، ما يضع المدربين أمام تحدي تعويض الغيابات أكثر من أي وقت.
وحاول الاتحاد الأفريقي تقليص الضرر عبر بدء البطولة قبل فترة الأعياد والسماح للأندية بالاحتفاظ بلاعبيها حتى 7 أيام قبل المباراة الافتتاحية، غير أنّ الواقع يبقى معقّدا، لأن الكثير من الفرق الأوروبية تبني استقرارها على عناصر دوليّة تشكّل عمودا أساسيا في خططها.
كما أنّ طبيعة المسابقات الأوروبية، حيث تتوالى مواجهات الدوري والكؤوس في فترة قصيرة، تجعل أيّ غياب لعدد كبير من اللاعبين مؤثرا في الإيقاع والتدوير وخيارات دكة البدلاء.
وعلى مستوى فرنسا، أشارت الأرقام إلى أنها الدولة الأكثر "تصديرا" للاعبين إلى البطولة، لكن تأثير الغيابات قد يتفاوت بسبب فترات توقف محلية.




غارة الدوير.. تضرر أكثر من سيارة! (فيديو)
2025-11-03
2025-11-03

غارة الدوير.. تضرر أكثر من سيارة! (فيديو)

سندرلاند.. الصاعد الذي قلب معادلات البريميرليغ
2025-12-04
2025-12-04

سندرلاند.. الصاعد الذي قلب معادلات البريميرليغ

مالك سندرلاند الشاب .. ملياردير أعاد للنادي بريقه
2025-11-13
2025-11-13

مالك سندرلاند الشاب .. ملياردير أعاد للنادي بريقه

فيديو - برينتفورد يقدّم درسا في الإنسانية بعد موقف مؤثر مع طفل
رقم تاريخي لإسبانيا في العام 2025

نادٍ هاوٍ في ليما يحمل هوية تشبه عملاق باريس
00:40

نادٍ هاوٍ في ليما يحمل هوية تشبه عملاق باريس

ينشط نادٍ محلي هاوٍ يُدعى بيرو سان خيرمان

00:40

نادٍ هاوٍ في ليما يحمل هوية تشبه عملاق باريس

ينشط نادٍ محلي هاوٍ يُدعى بيرو سان خيرمان

هدية فاخرة لميسي في الهند .. ساعة نادرة بقيمة تتجاوز مليون دولار
00:39

هدية فاخرة لميسي في الهند .. ساعة نادرة بقيمة تتجاوز مليون دولار

حظي النجم الأرجنتيني بهدية استثنائية خلال زيارته إلى الهند

00:39

هدية فاخرة لميسي في الهند .. ساعة نادرة بقيمة تتجاوز مليون دولار

حظي النجم الأرجنتيني بهدية استثنائية خلال زيارته إلى الهند

فيديو - برينتفورد يقدّم درسا في الإنسانية بعد موقف مؤثر مع طفل
00:38

فيديو - برينتفورد يقدّم درسا في الإنسانية بعد موقف مؤثر مع طفل

شهدت كرة القدم الإنجليزية قصة إنسانية لاقت إشادة واسعة

00:38

فيديو - برينتفورد يقدّم درسا في الإنسانية بعد موقف مؤثر مع طفل

شهدت كرة القدم الإنجليزية قصة إنسانية لاقت إشادة واسعة

نادٍ هاوٍ في ليما يحمل هوية تشبه عملاق باريس
00:40
00:40
هدية فاخرة لميسي في الهند .. ساعة نادرة بقيمة تتجاوز مليون دولار
00:39
00:39
فيديو - برينتفورد يقدّم درسا في الإنسانية بعد موقف مؤثر مع طفل
00:38
00:38
رقم تاريخي لإسبانيا في العام 2025
00:36
00:36

