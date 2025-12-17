الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
هدية فاخرة لميسي في الهند .. ساعة نادرة بقيمة تتجاوز مليون دولار

هدية فاخرة لميسي في الهند .. ساعة نادرة بقيمة تتجاوز مليون دولار
كرة القدم

2025-12-17 | 00:39
هدية فاخرة لميسي في الهند .. ساعة نادرة بقيمة تتجاوز مليون دولار

حظي النجم الأرجنتيني بهدية استثنائية خلال زيارته إلى الهند

حظي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بهدية استثنائية خلال زيارته إلى الهند، بعدما تلقّى ساعة فاخرة ونادرة من طراز Richard Mille RM 003 V2 – Asia Edition، مقدَّمة من رجل الأعمال الهندي أنانت أمباني.
وتُعد هذه الساعة واحدة من أندر إصدارات شركة ريتشارد ميل وأكثرها تميّزا، ما جعلها محط اهتمام واسع بين عشّاق الساعات الفاخرة وعالم الرياضة.
وتُصنَّف ساعة RM 003 V2 ضمن أوائل وأيقونية نماذج ريتشارد ميل، حيث تتميز بتصميمها التقني المعقّد وخفّة وزنها، إضافة إلى إنتاجها المحدود جدا. 
ووفق تقديرات سوق الساعات الفاخرة، تصل قيمتها السوقية إلى نحو 1.1 مليون دولار، ما يجعلها واحدة من أغلى الهدايا التي تلقّاها ميسي خارج الملاعب.
الهدية عكست حجم التقدير الذي يحظى به قائد المنتخب الأرجنتيني عالميا، ليس فقط كأحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، بل كرمز رياضي وثقافي تتسابق الشخصيات والمؤسسات الكبرى للتقرب منه. 
وقد لاقت اللقطة تفاعلًا كبيرا على منصات التواصل، حيث رأى المتابعون أنها تجسّد المكانة الاستثنائية التي وصل إليها ميسي داخل المستطيل الأخضر وخارجه.



